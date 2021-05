Julia Volkova, ex integrante del grupo "lésbico" Tatu se ha pronunciado a favor del gobierno de Putin y se registra como candidata a diputada.

La ex integrante del grupo musical Tatu, Julia Volkova se postuló a diputada en Rusia , por lo que dijo que haría frente a los rivales de Putin.

Con el respaldo de Rusia Unida comentó que habría dado el primer paso para seguir con Vladimir Putin en el poder.

Por otra parte señaló que los enemigos de Vladimir Putin, presidente de Rusia , no vencerán las elecciones del próximo septiembre.

Julia Volkova es candidata a diputada en Rusia

En su postulación a diputada para Ivánovo, Rusia, Julia Volkova ha logrado el respaldo del partido Rusia Unida.

“Somos un partido abierto, invitamos a todos a participar en nuestro procedimiento de selección, candidatos valientes, interesantes, brillantes, honestos y profesionales”. Sergei Perminov, subsecretario de Rusia Unida.

Mientras Alexei Navalny se encuentra en proceso de ser “cancelado” por su fundación FBK. Rusia Unida busca reclutar nuevas personas para las próximas elecciones.

¿Por qué Julia Volkova apoya a Putin?

Si bien es cierto que Julia Volkova pertenecía al grupo “lésbico” Tatu, la realidad es que nunca fue de esa manera.

Tatu fue creado y pensado con el objetivo de crear controversia entre lo inisual en Rusia, pero ninguna de las dos integrantes era lesbiana.

Incluso, Julia Volkova se ha pronunciado en contra de las parejas homoseuxales y que estos puedan adoptar o incluso tener hijos.

“Un hombre no tiene derecho a ser gay. Dos chicas juntas no es lo mismo que dos hombres juntos. Me parece que las lesbianas se ven estéticamente mejor que dos hombres tomados de la mano o besándose”. Julia Volkova.

A su vez, comentó que ella no aceptaría que alguno de sus hijos fuera gay .

Por su parte, Vladimir Putin ha declarado que durante su mandado en Rusia no habrá matrimonio homosexual .

Vladimir Putin sobre Sputnik V AFP

“Mientras yo sea presiente no habrá progenitor uno y dos, habrá papá y mamá”. Vladimir Putin.

La gubernatura de Putin va acorde con lo que profesa la iglesia ortodoxa Rusa , pues esta está en contra de la unión homosexual.