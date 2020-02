H&M celebra el amor en todas sus formas con parejas reales

El amor no distingue de sexo, edad, religión ni color de piel.

Aún es común que, cuando se trata de hacer campañas publicItarias por el Día del Amor, las marcas incluyan en ellas sólo a parejas heterosexuales, jóvenes, esbeltas y blancas , pero eso inevitablemente nos hace preguntarnos: ¿El resto de las personas no se enamoran, no compran o simplemente no pueden ser fotografiadas?

Por fortuna, alguna empresas comienzan a darse cuenta de que el amor viene en muchas presentaciones y se presenta sin importar edades, orientaciones sexuales, razas, orígenes, idiomas o géneros. Para este San Valentín, la marca suiza H&M alzó la mano a favor de la diversidad con su campaña #KissMe.

Con cinco fotos de parejas reales (que incluye una de dos mujeres y otra de hombres) y una breve frase sobre su historia, la firma dedicada a la venta de ropa al menudeo, ejemplificó diversas formas de amor:

“Nos besamos la primera vez que nos vimos. Cuando conoces a ciertas personas, solo haces clic”

"Si amas a alguien, cada beso es un beso perfecto”.

"El mejor momento es justo antes del beso, cuando ambos saben que va a suceder”.

“El beso perfecto tiene que ver con la conexión. Cuando sea el momento adecuado, deberías ir a por ello ”.

"La primera vez que la besé, supe que era el momento adecuado. Nada me frenaba”.

La campaña fue bien recibida por una gran cantidad de gente que llenó las publicaciones con mensajes de amor y felicitaciones.

Pero esta no fue la única realidad; comentarios como “Inapropiado”, “Desagradable”, “¿Cuál es el punto de promocionar el matrimonio igualitario”, y muchos más demostraron que para mucha gente, aún es imposible concebir el amor que dos personas del mismo género o sexo pueden amarse, igual que creen que el color de la piel o la edad interfiere en los sentimientos.