Disney estaría en contra de superhéroes LGBTI en las películas de Marvel

Ejecutivos de Disney no estarían de acuerdo con la diversidad en las próximas películas de Marvel, creen que eso puede afectar su distribución.

Como sabrán, el proyecto de la Fase 4 del MCU es tener producciones más diversas, es decir, que involucren a personajes que representen a diversas etnias, así como a la población LGBTI; sin embargo, esto podría no ser del agrado de los ejecutivos de Disney.

De acuerdo con un reporte de We Got This Covered, dentro de Disney se estaría teniendo una acalorada discusión acerca de la iniciativa de Kevin Feige para con la diversidad en Marvel; creen que esto podría afectar la distribución y recaudación de sus filmes.

El principal problema para ellos sería el tener personajes abiertamente homosexuales, señalando que grandes mercados como el chino, tiene medidas estrictas en contra de presentar a parejas del mismo sexo, así como protagonistas transgénero o bisexuales; prohibiendo todas las obras que aborden esa temática.

Kevin Feige ha pensado en renunciar por no tener diversidad en Marvel

Si bien Marvel no han hecho una declaración al respecto, la diversidad en el MCU sí ha sido un tema que ha generado discusiones en varias ocasiones, principalmente en épocas previas a la llegada de Disney al proyecto.

En una entrevista para The Independent, Mark Ruffalo (actor que interpreta a Bruce Banner/Hulk), mencionó que Kevin Feige pensó en renunciar a Marvel Studios durante la producción de 'Avengers', debido a que Ike Perlmutter, CEO de Marvel en ese tiempo, estaba en contra de la diversidad en el MCU.

Confirman a Valkyrie como la primera superheroína LGBTI de Marvel

De acuerdo con Ruffalo, Perlmutter pensaba que nadie iría a ver una película de superhéroes protagonizada por una mujer, alguien abiertamente homosexual o de una ascendencia diferente a la caucásica occidental.

El éxito de 'Black Panther' y 'Capitana Marvel', demostró que estaba en un error. El siguiente gran paso será 'The Eternals', primera película del MCU que dentro de sus protagonistas tendrá una pareja homosexual. Ya veremos si sufre algún tipo de censura o Feige vuelve a demostrar que la diversidad no es algo malo en el cine de superhéroes.

Con información de We Got This Covered y The Indepedent.