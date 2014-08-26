La revista Men’s Health formuló un “ABC del sexo anal”. Aunque no es una práctica exclusiva de los homosexuales, a continuación un resumen de lo que les puede interesar a los Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH):

1. Prepárate mentalmente

La penetración anal es algo que siempre implicará cierto grado de dolor. Al incursionar en el sexo anal se debe tener una preparación mental adecuada, te debes relajar, sentir cómodo y hablar con tu pareja claramente. Ninguna acción debe ejercerse por la fuerza, de lo contrario habrá más dolor, tanto para el penetrado, como para el que penetra.

2. Prepárate físicamente

Tienes que tener a la mano (o mejor dicho, en el ano), lubricante y condones (bueno el condón se pone en el pene, pero también va dentro del ano...). Utiliza además enemas para ayudar a que la cavidad anal esté limpia y así evites infecciones o situaciones incómodas. Recuerda que si sabes que esta noche tendrás “acción”, debes evitar algunos alimentos como lácteos, de lo contrarió habrá “sorpresas” desagradables.

3. Calmado

No importa si es la primera vez o la número... ya perdimos la cuenta, siempre que se realice una penetración vía anal debe hacerse con calma, sin forzar nada y atendiendo a las señales de ambos ejecutantes. El ano debe adaptarse correctamente a la forma, textura y tamaño del miembro viril, de esta forma se logrará placer para los dos amantes. Se recomienda empezar con un “beso negro” bien aplicado y un pre-jugueteo con los dedos; de uno en uno, introducirlos hasta que el ano se dilate lo suficiente.

4. Venirse

Al terminar, el pene debe ser sacado del ano con mucho cuidado, asegurándose de que el condón no se quedé adentro de la cavidad y mucho menos derrame su contenido. Ya separados, el pene debe ser limpiado adecuadamente, retirando todo residuo de lubricante y semen; el ano también debe ser limpiado. Se recomienda el uso de toallitas para bebé u otras especiales.

5. Te habrás salvado de:

Si sigues estos consejos podrías reducir el riesgo de sufrir luxaciones, desgarros, lesiones inguinales, infecciones y sobre todo traumas psicológicos que deriven en una vida sexual no saludable.

Extra: Disfruten

Con información de CromosomaX