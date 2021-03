Un policía intentó bajar a una mujer trans de un vagón exclusivo en la estación Atlalilco del Metro; mujeres la defendieron

México.- Una mujer trans fue discriminada en la estación Atlalilco de la Línea 12 de Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (CDMX); un policía le solicitó que se retirara de un vagón exclusivo de mujeres.

Este 18 de marzo, la mujer trans, identificada como Alejandra Molina, denunció que no notó que nadie se molestara por su presencia en el vagón, pero un policía se le acercó y le dijo “ caballero, salga del Metro”, de acuerdo con el medio 24 Horas.

Mujer trans argumentó que no le hace daño a nadie

En un video, se muestra que la estación Atalilco presentó retrasos porque otras mujeres defendieron a la mujer trans y le solicitaron al policía que no la bajara. Por su parte, Alejandra Molina argumentó que es una persona que no le está haciendo daño a nadie.

“Lo comprendo, pero este tipo de cosas se tiene que acabar, porque yo soy una persona y no le estoy haciendo daño a nadie. Yo soy una niña, así me siento yo” Mujer trans

Discriminan a mujer transexual en vagón del Metro de #CDMX. Mujeres piden que lo bajen del vagón exclusivo.



Video: 24 Horas pic.twitter.com/OIUkk91jp5 — Teléfono Rojo (@TelRojo) March 18, 2021

Usuarias del Metro defienden a la mujer trans

Posteriormente, una mujer defendió a Alejandra Molina, la mujer trans, dijo que en ocasiones ha viajado en metro con ella y es muy tranquila. El policía dijo que está de acuerdo, pero se deben respetar “las reglas” del transporte.

La mujer trans denunció que ella también sufre acosó en los vagones mixtos del Metro. “A mí también me acosan del otro lado” , dijo. Las demás usuarias la defendieron y dijeron que no es justo, porque también es una mujer. Tras ello, la policía no la bajó y el tren avanzó.

La mujer tras, originaria de Venezuela , declaró que usaba los vagones mixtos del Metro, pero lo dejó de hacer porque un hombre la agredió jalándole el cabello; y con las mujeres se siente más segura, informó el diario 24 Horas.