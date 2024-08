Balam, deportista de bicipolo, denuncia que Canal Once ejerció violencia transfóbica contra elle.

Esto sucedió durante un segmento del programa Calle Once transmitido la noche del miércoles 14 de agosto de 2024 , en la televisora a cargo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde el deportista fue entrevistado.

Pero, ¿por qué Balam denuncia que Canal Once ejerció violencia transfóbica en su contra? Te decimos lo que pasó.

Canal Once ejerció violencia transfóbica en contra de Balam

A través de redes sociales, Balam denuncia que la noche del pasado miércoles, Canal Once transmitió un segmento en su programa Calle Once sobre el bicipolo, deporte que practica y por el que fue entrevistado.

Sin embargo, pese a los reiterados señalamientos acerca de su nombre como una persona trans, la televisora ejerció violencia transfóbica al usar su “deadname”, es decir, su nombre de nacimiento.

Balam denuncia que Canal Once le aseguró que no utilizarían su nombre legal y que este solo lo ocuparían cuando el deportista cedió los derechos de su imagen en la entrevista.

A pesar de ello, Calle Once lo expuso “no solo a todo el país”, sino también con su comunidad, durante la transmisión del programa.

Les repetí mi nombre una y otra vez, cuando firme los derechos de imagen les repetí que soy una persona trans y con otro nombre legal, me aseguraron que no lo iban a usar y que solo tenía que firmar con mi deadname por razones legales, anoche durante la transmisión, @CanalOnceTV uso mi deadname exponiéndome no solo a todo el país, si no con mi comunidad quienes inclusive lo desconocían, he recibido mensajes al respecto y de vdd estoy muy afectado. Balam, deportista de bicipolo

Balam demanda que Canal Once repare el daño por llamarlo por su “deadname”

Balam explicó que salir en un programa de televisión que su mamá veía como Calle Once lo llenaba de ilusión para darle difusión al deporte que practica.

Sin embargo, el uso de su “deadname” que fue expuesto por Canal Once, lo hace sentir “fatal y humillado” porque vulnera sus derechos como persona trans.

Asimismo, Balam reclama que exponer a una persona a este tipo de violencia transfóbica es inadmisible, razón por la cual demanda que reparen el daño causado en su contra y que retiren el contenido donde lo exponen de manera inmediata.

Exponer a una persona trans así es INADMISIBLE y DEMANDO que reparen el daño que me han causado personalmente ! @CanalOnceTV y que retiren el contenido donde me exponen de todas sus redes INMEDIATAMENTE!! Balam, deportista de bicipolo

Asimismo, el deportista Balam indicó que no es la primera vez que Canal Once “la caga transfóbicamente”, comentarios que fueron secundados en las redes sociales por personas trans y no binarias, quienes acusan incluso que la televisora no solo ejerce violencia transfóbica, sino también mediática.