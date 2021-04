Caitlyn Jenner planea postularse como gobernadora de California

Caitlyn Jenner ya estaría en pláticas con consultores políticos para prepararse a la gubernatura de California

La famosa estrella de televisión, Caitlyn Jenner, planea iniciar su carrera política como gobernadora del estado de California, en Estados Unidos, según informó el medio Axios.

De acuerdo con lo dicho por fuentes cercanas a la familia, Caitlyn Jenner -padre de Kendall y Kylie Jenner- ya estaría en pláticas con reconocidos consultores políticos del partido republicano , para preparar su postulación a la gubernatura de California.

Caitlyn Jenner, defensora de la comunidad LGBTI, planea gubernatura de California

La postulación de Caitlyn Jenner como gobernadora de California, llega luego de la petición del partido republicano por destituir al actual gobernador de California , Gavin Newsom, por un ‘cuestionable’ manejo de la pandemia de Covid-19 en el estado.

En este sentido, la famosa podría conseguir el título de gobernadora en caso de llevarse a cabo la revocación de mandato.

De la mano de Caroline Wren -recaudadora de fondos republicana que trabajó en la administración de Donald Trump- Jenner habría iniciado su preparación para el cargo de gobernadora del estado de California con tintes “conservadores económicos y socialmente progresistas”.

Ambas se conocieron en la organización American Unity Fund, dedicada defender y luchar por los derechos e inclusión de la comunidad LGBTI en Estados Unidos; una de las causas más importantes en la trayectoria de Caitlyn Jenner.

Cabe destacar que, hace algunos meses, Jenner declaró que “nunca había pensado en postularse para gobernadora” o algún cargo político; sin embargo, admitió que sería una “gran oportunidad para promocionar los derechos LGBTI ”.

¿Quién es Caitlyn Jenner?

En el año 2015, Caitlyn Jenner se presentó ante la revista Vanity Fair como la ‘nueva mujer en la que se había convertido’; “llámenme Caitlyn”, anunció.

Hasta antes de la revelación, la famosa era conocida como Bruce Jenner , padre de las estrellas y modelos Kendall y Kylie Jenner; y exatleta olímpico de los años 70’s.

Luego de declararse como mujer transgénero , Caitlyn Jenner se convirtió en una referente para la comunidad trans , y aumentó su popularidad en el famoso reality familiar 'Keeping up with the Kardashians'.

Además, recibió premios, reconocimientos y medallas por su dedicación a dar voz a la comunidad LGBTI en las esferas sociales y políticas de Estados Unidos.

Con información de Axios, Infobae y El País