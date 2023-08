Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México 2023, se le lanzó a los jugadores del Club América siendo Kevin Álvarez el más chuleado.

En una dinámica organizada por TUDN, Wendy Guevara calificó a los jugadores del Club América con emojis; la ganadora de La Casa de los Famosos México 2023 se enamoró de Kevin Álvarez.

Entre los jugadores calificados estuvieron Henry Martín, Jonathan Dos Santos, Miguel Layún y Kevin Álvarez, quien fue el que se llevó un mensaje especial.

La integrante de las ”perdidas” calificó a Jonathan Dos Santos con un fueguito y un corazón, mientras que a Miguel Layún le dejó “5 fueguitos” y lo calificó como “muy sabroso y apetitoso”.

A Henry Martín sólo le dejó 3 fueguitos y mencionó “para no verme tan intensa. No sé si es casado y se vaya a molestar”.

Cuando fue el turno de Kevin Álvarez, Wendy Guevara se deshizo ya que no sólo fue su favorito, sino que le dijo todo esto:

“Ay no, a ese sí le mando 5, ay Jesús de Veracruz. ¡Qué delicia, que cosa tan bonita hace la vida, de verdad! Luego te veo”, agregó la ganadora del reality show.

Nunca me decepciona y menos con esos fueguitos a Henry y a Kevin 😩#WendyGuevara pic.twitter.com/eLLcWmLD4U — 🐣 (@Jammi28287) August 18, 2023

Club América: Jonathan Rodríguez y Henry Martín regresan a los entrenamientos; Wendy Guevara también les mandó fueguitos

Buenas noticias surgieron al interior del Club América, pues dos de sus referentes regresaron a los entrenamientos, hablamos de Jonathan Rodríguez y Henry Martín.

Henry Martín y Jonathan Rodríguez, ambos delanteros regresaron a los entrenamientos y en las próximas semanas podrían estar disponibles para volver a ser alineados por André Jardine.

Cabe recordar que Henry sufrió un desgarre en la pantorrilla dentro de la Leagues Cup, mientras que el Cabecita se le hizo una cirugía en la rodilla.

Ambos futbolistas no verán participación en la jornada 4 de la Liga MX, sin embargo ya muestran mejoría en cuanto a su respectiva lesión.

Cuando juega el Club América en la Liga MX

El Club América regresa a la actividad este fin de semana en la reanudación de la Liga MX, las águilas se alistan para visitar al Atlas FC.

Aunque aún no se confirma si habrá o no partido por el estado de la cancha del Estadio Jalisco, el Club América visitará al Atlas FC este domingo 20 de agosto; qué de momento el encuentro sigue en pie, hasta que no haya un comunicado que diga lo contrario.

Partido : Atlas FC vs Club América

Hora: 19:05 horas

Fecha: domingo 20 de agosto

Transmisión : TV Azteca

