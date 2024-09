Viernes 13, no te cases ni te embarques… ni le vayas a estos equipos o sigas a este jugador. Si hablamos de mala suerte, es imposible no pensar en Cruz Azul, Atlético de Madrid y hasta Harry Kane.

Un nuevo viernes 13 llegó, dicen que es de mala suerte, pero para estos equipos no hay un momento específico, tienen una colección de historias que les hacen más “salados” que cualquier día del calendario; si no me creen vamos a repasar el historial de Cruz Azul, Atlético de Madrid y Harry Kane.

La mala suerte de Cruz Azul llegó a tales niveles que crearon el verbo cruzazulear. Sí, es una expresión incluida en el observatorio de palabras de la RAE, al ser tan usual entre el periodismo y los aficionados le dieron un espacio.

El Atlético de Madrid ha estado muy cerca de conquistar la UEFA Champions League, pero la mala suerte o su ‘coco’ Real Madrid lo han frustrado de cumplir el objetivo. En cuanto a Harry Kane, basta decir que no ha levantado ningún título en su carrera.

Cruz Azul más “salado” que el viernes 13

Dicen que el viernes 13 es de mala suerte, pero Cruz Azul está en otro nivel, pues ser el equipo con más finales perdidas en la Liga MX no es poca cosa.

Nueve títulos de Liga MX por 12 subcampeonatos. Si bien no todas fueron finales, quedar en segundo lugar ha sido el sello de Cruz Azul.

Cruz Azul ya conquistó la novena que tanto se le negó (Clausura 2021), pero apenas pasaron tres años y volvió a perder una final. Club América regresó como el verdugo de la Máquina y lo derrotó por tercera vez consecutiva en una serie por el título de Liga MX.

América vs Cruz Azul. (Adrian Macias / Mexsport)

Atlético de Madrid, el vecino sin suerte del Rey de Europa

El Atlético de Madrid es otro equipo que guarda una relación especial con la mala suerte, más si se trata de competencias fuera de casa, pues el máximo título de Europa, la UEFA Champions League se le ha negado.

El Atlético de Madrid ha disputado tres finales de la Champions League, perdió ante Bayern Munich en 1974 y más tarde, Real Madrid le arrebató el título en dos ocasiones.

En la edición del 2013-14, perdió la ventaja al minuto 90+3 por el gol de Sergio Ramos. El empate motivó al Real Madrid y en los tiempos extras marcaron tres anotaciones más para el contundente 4-1.

En la temporada 2015-16, Sergio Ramos volvió a ser el villano del Atlético de Madrid, abrió el marcador en el Estadio San Siro; Yannick Carrasco empató y la definición por el título se extendió hasta los penaltis. El Real Madrid se consagró campeón.

¿Harry Kane nació un viernes 13?

No, Harry Kane no nació un viernes 13, nació un miércoles 28 de julio de 1993, pero aún así la maldición lo ha acompañado a lo largo de su carrera, pues a pesar de todos sus récords individuales nunca ha conquistado un título.

Harry Kane es el máximo goleador en la historia de la Selección de Inglaterra y del Tottenham de la Premier League, pero no presume ningún título con dichas camisetas.

En el verano de 2023 dejó Inglaterra para jugar con el Bayern Munich de la Bundesliga de Alemania. Parecía que, por fin, terminaría su maldición, pero los germanos perdieron todos los títulos disponibles en la temporada.

Antes de Kane, Bayern Munich tenía once títulos consecutivos de la Bundesliga. Ustedes díganme, si esto no es tener mala suerte.