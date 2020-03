VIDEO: Quiere Chávez Jr. noquear a Poncho de Nigris para que no le "roben la pelea"

El “Hijo de la Leyenda” explicó que el actor y cantante es un peleador “marrullero y cochino”.



México.- Julio César Chávez Jr. se sabe superior, boxísticamente hablando, a Poncho de Nigris, su eventual rival en una pelea amistosa. Nada más faltaba que no, pues él es un pugilista profesional.

Sin embargo, el “Hijo de la Leyenda” y nueva celebridad de Instagram, aseveró en esa red social estar temeroso de que “los jueces le puedan robar la pelea”.

Chávez Jr. también aprovechó el espacio para revelar que se ha estado preparando arduamente para el combate contra el ídolo regio, quien por cierto en días pasados señaló que el boxeador sólo se la pasaba en su celular y de fiesta.

“La verdad es que me he preparado bien para esta pelea. De Nigris no es de mi nivel boxístico, pero es marrullero. Quiero mantenerlo a distancia. Es un peleador cochino que trata de sacar ventaja. Así que voy por el nocaut, porque los jueces me pueden robar la pelea”.

Chávez Jr.

Pelea sería anunciada en próximo días



Aunque este pleito amistoso todavía no tiene ni fecha ni sede, vaya que ha despertado el interés en los seguidores de ambos personajes, máxime porque sin duda sería épico verlos sobre el ring.

Y es que, pese a que De Nigris no es profesional en el arte de los puños, cuenta con una excelente condición física fruto de años de entrenamiento en el gimnasio.

Además, lo mejor de todo es que tanto Julio César Chávez Jr. como Poncho de Nigris se han encargado de calentar el “tiro”. Por su lado, el vástago del “Gran Campeón Mexicano” vaticinó que dejará “deforme” a su oponente.

Mientras que el actor y cantante aseveró que esta función será la última que dirima su rival como pugilista, pues lo va a retirar definitivamente de la disciplina.