Los jugadores de las Chivas consideran que la táctica y los entrenamientos de Víctor Manuel Vucetich son obsoletos.

México.- Aunque oficialmente existe confianza en que Víctor Manuel Vucetich seguiría como DT del Club Deportivo Guadalajara (Chivas), siguen surgiendo rumores en torno a su posible salida del equipo.

De acuerdo con René Tovar, periodista de ESPN, Víctor Manuel Vucetich dejaría a las Chivas antes de que termine el Torneo Guard1anes 2021 en virtud de que los futbolistas ya no se sienten a gusto con su gestión, misma que comenzó en agosto del año pasado.

Cabe señalar que, según la citada fuente, los jugadores del primer equipo del Club Deportivo Guadalajara ya no quieren como DT al experimentado “Rey Midas” debido a que consideran que sus métodos de entrenamiento son obsoletos .

“Otro punto. Ven muy complicado que Vucetich se mantenga en el equipo. La relación con los jugadores no es la mejor. Incluso me aseguran que algo que no gusta del 'Rey Midas' es que estratégicamente no ven muchas novedades y los entrenamientos son muy rutinarios. Lástima” René Tovar

¿Quién para sustituir a Víctor Manuel Vucetich?

Sin lugar a dudas Víctor Manuel Vucetich es uno de los entrenadores estelares y con mayor prestigio de toda la Liga MX; no obstante, sigue sin poder levantar el barco llamado Chivas.

En caso de que sea despedido antes de que termine el Torneo Guard1anes 2021 , existe pocos entrenadores en la baraja con las credenciales necesarias para dirigir al Club Deportivo Guadalajara.

Entre esos directores técnicos están Antonio Mohamed , Robert Dante Siboldi , quien suena para Atlético San Luis y hasta Miguel Herrera , que ha dicho que no dirigiría a los rojiblancos, pero no cabe duda que tiene sed de revancha.

Pero como es bien sabido, la afición lo que quiere es el regreso de Matías Almeyda , DT que entre 2017 y 2018 dejó cinco títulos en las vitrinas del popular Rebaño Sagrado.

Habría reestructura en el Club Chivas

Los problemas en el Club Deportivo Guadalajara han sido una constante desde hace tiempo, es por ello que, de acuerdo con el periodista Gabriel Tamayo, se estaría planeando una reestructuración a mediano plazo .

Máxime luego de que a mitad de semana se destapara una red de corrupción al interior del club , la cual tuvo como fin el tráfico de playeras, la ventad de boletos de cortesía y otro tipo de irregularidades similares.

Sigue ardiente el tema en Chivas.

Se viene una reestructura total a mediano plazo.

Mientras más investigan, mas fugas encuentran, en casi todas las áreas.

De hecho, Gabriel Tamayo afirmó que “se viene una reestructura total a mediano plazo” en Chivas, toda vez que, “mientras más investigan, más fugas encuentran, en casi todas las áreas”. Por ende, los cambios serían radicales.