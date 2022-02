Valeria Andrade se pronunció luego de ser despedida: “Me siento como si hubiera matado a alguien”, dijo tras la decisión de la Federación Mexicana de Futbol.

Cabe recordar, que Valeria Andrade fue despedida por violar el código de ética y haber promocionado una casa de apuestas a través de su cuenta de Instagram.

En entrevista para ESPN, la ex silbante aceptó su error pero pidió que pararan las críticas hacia su persona, pues todo se ha hecho demasiado grande.

“Lo que más quisiera es que ya no estén hablando feo de mí. Ya mi nombre de por sí ya se manchó horrible. No se me hace tan justo que por un error que cometí ya lo hayan hecho tan grande”, dijo.

Valeria Andrade mencionó que puede demostrar que no lo hizo con fines de lucro

La silbante mencionó que puede demostrar a través de sus estados de cuenta, que no lo hizo por generar un ingreso extra, pues no recibió dinero a cambio del anuncio:

“Dicen que lo hice por tener otro ingreso y no es cierto, La verdad lo hice por ayudar a alguien más. Esa persona que me invitó a hacer la promoción me dijo que era para ayudar a las mujeres deportistas a que pidieran tener patrocinios”.

Valeria Andrade (Ulises Naranjo / MEXSPORT)

Valeria Andrade y la sanción de la Federación Mexicana de Futbol

Cabe recordar, que hace unos días, la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que Valeria Andrade ya no formaba parte del cuerpo arbitral.

“La Comisión de Árbitros informa que a partir del día de hoy, 18 de febrero, Valeria Saraí Andrade Lázaro deja de formar parte de la plantilla de silbantes de la citada Comisión”, se lee en el comunicado.

Y es que el código de ética de la comisión de arbitraje es muy claro y señala que los silbantes tienen prohibido promocionar cualquier tipo de apuesta en el futbol.