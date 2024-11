Sigue la acción de la temporada 2024/25 de LaLiga y uno de los duelos más atractivos de la Jornada 12 es el Valencia vs Real Madrid, dos de los históricos del futbol español.

El Valencia vs Real Madrid estaba programado para jugarse el sábado 2 de noviembre en Mestalla, el estadio del cuadro ché; sin embargo, el juego fue aplazado.

¿La razón? Los desastres ocasionadas por una DANA en Valencia que hasta el momento ha dejado 155 personas muertas por las graves inundaciones.

El Valencia vs Real Madrid no será el único juego de la Jornada 12 de LaLiga que será aplazado, también el Villarreal vs Rayo Vallecano se pospondrá por los desastres ocasionados en la Comunidad Valenciana.

DANA dejó muertos y destrucción en Valencia, España (El Tiempo +51)

Valencia vs Real Madrid: El partido de LaLiga es aplazada por los desastres ocasionados por la DANA

Una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), también conocida como gota fría, ingresó a España y provocó lluvias torrenciales, con principales afectaciones en Valencia, lo que terminó por aplazar el Valencia vs Real Madrid.

A través de un comunicado, la Real Federación Española de Futbol (RFEF) dio a conocer que el partido Valencia vs Real Madrid fue aplazado por los desastres provocados por la DANA.

“La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado oficialmente que el partido de la 12ª jornada del campeonato que tenían que disputar el Valencia y el Real Madrid este sábado, 2 de noviembre, a las 21:00 h en Mestalla ha sido aplazado”, se lee en el comunicado.

En el comunicado se afirma que habrá otros partidos aplazados tanto en primera como en segunda división que se iban a disputar este fin de semana en la Comunidad Valenciana.

Valencia da a conocer la muerte de uno de sus canteranos, víctima de los desastres de la DANA

La DANA que azotó Valencia y gran parte de la Comunidad Valenciana, en España, ha dejado más de 150 muertos, uno de ellos un canterano del Valencia CF.

Fue el propio Valencia CF el que dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de José Castillejo, quien formara parte del club en la etapa juvenil y que militó en otros equipos de la Comunitad Valenciana como como el Eldense y Vilamarxant.

“El Valencia CF lamenta profundamente el fallecimiento de José Castillejo, víctima de los desastres de la #DANA”, comunicó el club.