Ante el cuestionamiento de un aficionado de Chivas, Uriel Antuna aseguró que meterá mínimo un gol en el duelo ante Atlas.

Uriel Antuna se ganó las críticas de los fans de Chivas, pero todo parece indicar que la reconciliación se encuentra cerca, sobre todo si logra marcar en el Clásico Tapatío.

En un video se puede ver a Antuna convivir con algunos fans que pudieron acudir al entrenamiento de Chivas. Uno de ellos le cuestionó su metería gol, a lo que contestó:

“¿Cuántos goles vas a clavar mañana, Antuna?”, le preguntó un seguidor. “Uno, mínimo”, contestó el jugador de Chivas.

El diálogo completo de @AntunaUriel diciendo que va por un gol mínimo ante @atlasfc

El otro video se cortó y por eso no se escuchó lo que dijo Antuna pic.twitter.com/9ZbHQRjELV — 𝕁𝕌É𝔾𝕌𝔼𝕃𝔼 (@rams_alex) — 𝕁𝕌É𝔾𝕌𝔼𝕃𝔼 (@rams_alex) April 23, 2021

Cabe recordar que Antuna fue duramente criticado por una entrevista que no gustó nada a los fans de Chivas, quienes le abuchearon en el partido ante Xolos.

Alexis Vega también promete gol ante Atlas

Uriel Antuna no fue el único jugador de Chivas que prometió un gol ante el Atlas, también lo hizo Alexis Vega, jugador que tiene "de hijo" al conjunto rojinegro.

Fue en una charla publicada por el canal oficial de Chivas en YouTube, donde Vega se dijo seguro de que será un gran partido en el que marcará gol.

"Me he sentido cómodo dentro de la cancha y eso es gracias al esfuerzo de todos los compañeros que me apoya para salir a dar todo en la cancha. Estoy concentrado, dos goles consecutivos, llego afinado para este Clásico y a esperar volver a marcar para darle una alegría a nuestra afición, a mi familia y a los compañeros porque nos lo merecemos. Estoy seguro que voy a hacer un gran partido y voy a marcar un gol"



Alexis Vega

Cabe mencionar que uno de los clientes favoritos de Vega desde que es jugador de Chivas es precisamente el Atlas, al que en alguna ocasión le anotó tres goles en un partido.

Chivas, por el orgullo y el boleto al repechaje

El partido del próximo sábado en el Estadio Jalisco no sólo será por el orgullo tapatío, sino también por un boleto al repechaje, al menos en el caso de Chivas.

Chivas marcha en el noveno lugar y de no ganar su duelo ante Atlas, llegará a su último partido ante Tigres buscando el boleto al repechaje.

Por su parte, Atlas también se juega lo que podría ser su boleto directo a los cuartos de final, pues de ganar sus dos partidos, podría meterse entre los cuatro primeros.