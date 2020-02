Uriel Antuna explota contra Álvaro Morales: “Si no fuera por Chivas no comes”

El analista de ESPN le sugirió a Antuna que lo mejor sería que se retirara del futbol debido a que no tiene las cualidades necesarias para jugarlo.



México.- Uriel Antuna fue el jugador más criticado tras la derrota que Chivas sufrió a manos del Cruz Azul el pasado sábado 15 de febrero, y es que se dio vuelo fallando varias oportunidades claras.

Como es su costumbre, uno de los más ácidos en sus señalamientos fue Álvaro Morales, comunicador de ESPN que incluso le sugirió al juvenil extremo que se retirara del futbol durante la emisión de AM de este lunes 16.

“Antuna deberías retirarte, no estás para un equipo grande. ¿Por qué lo trajeron? ¿Qué le vieron? No sirves para esto, y si me dicen que fue jugador del City, tengo una larga lista de los jugadores que estuvieron allí y fracasaron”.

Álvaro Morales

Morales también fue muy duro con Ricardo Peláez, director deportivo, y con Luis Fernando Tena, DT del equipo, ya que, según su óptica, son los principales responsables de la crisis rojiblanca.

¿Cuándo anunciará Antuna su retiro?#callayescucha — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) February 16, 2020

Antuna manda a callar a Morales



Uriel Antuna, de 22 años, llegó al Rebaño Sagrado para el Clausura 2020 a cambio de 12 millones de dólares , es decir, casi 250 millones de pesos. Sin embargo, tal inversión sigue sin verse reflejada en el campo de juego.

De hecho, el internacional mexicano fue la incorporación más costosa del chiverío para este certamen, por ende, la afición y prensa han centrado sus críticas en él.

No obstante el propio Antuna se encargó de responder públicamente a los cuestionamientos de Álvaro Morales, quien, según el novel futbolista, come gracias a lo que dice de Chivas.

“Guarda silencio que si no fuera por chivas no comes”.

Uriel Antuna

Guarda silencio que si no fuera por chivas no comes🤫 — Uriel Antuna (@AntunaUriel) February 17, 2020

Recordemos que Morales era hincha del Cruz Azul hasta hace no mucho tiempo, pero tras años de decepciones se volvió fan del América y con ello el antichiva número uno del país.