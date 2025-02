Uno de los eventos deportivos más populares es el Super Bowl y aunque no todos sean aficionados de la NFL, el show de medio tiempo es la atracción principal y de los más esperados. Aquí te traemos el uno a uno de los más memorables a lo largo de la historia.

Después del show de medio tiempo del rapero Kendrick Lamar en el Super Bowl 59, llovieron una lluvia de críticas pues los fans están acostumbrados a otros géneros como la música pop, rock e incluso prefieren las presentaciones femeninas.

No hay duda que cada artista es diferente y hay una diversidad en la música que merece ser celebrada en el Super Bowl. Sin embargo, es inevitable hacer comparaciones y decir que han habido mejores shows que otros.

Los mejores shows del medio tiempo en un Super Bowl

A continuación los shows más memorables del medio tiempo en un Super Bowl:

1993 - Michael Jackson: Este estará en el top 1 por siempre pues el rey del pop hizo la introducción más icónica de la historia permaneciendo inmóvil durante 90 segundos mientras el público se volvía loco.

2002 - U2: El grupo irlandés rindió homenaje a las víctimas del 11 de septiembre mientras cantaban “Where the streets have no name”, momento que conmovió a todos los asistentes.

A tribute, a performance, a moment in time. Super Bowl XXXVI. 2002. pic.twitter.com/wxd0hhZLL4 — U2 (@U2) February 8, 2025

2005 - Paul McCartney: El ex miembro de la banda más famosa del mundo, The Beatles, interpretó los mejores éxitos como “Hey Jude”, “Live and let Die”, “Get Back”, “Drive my Car”.

Paul McCartney performing at Super Bowl XXXIX (2005) pic.twitter.com/aYMMqqJ0NV — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) February 9, 2025

2007 - Prince: A pesar la lluvia que caía en Florida, el cantante estadounidense cantó algunos clásicos de Queen, Foo Fighters, Bob Dylan y Creedence Clearwater Revival.

When Prince took the entire world to church…#SuperBowl XLI (2007) pic.twitter.com/YKHHyAH6bG — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) February 9, 2025

2012 - Madonna con LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A y CeeLo Green: La reina del pop salió personalizada al estilo romano y con un gran escenario de luces led y su controvertida seña con el dedo medio.

2013 - Beyoncé con Destiny’s Child: La cantante demostró empoderamiento con sus bailes y notas altas. Además, tuvo como invitado a su ex grupo, el cual generó nostalgia a los aficionados.

2015- Katy Perry: No necesita presentación pues la cantante de pop entró con en un tigre mecánico gigante, con varios cambios de vestuario y diferentes escenarios bastante creativos.

Le pese a quien le pese, Katy Perry ha dado el mejor show de medio tiempo de los últimos 10 años.pic.twitter.com/XcEzdBfZu7 — Rony García (@rony_garccia) February 10, 2025

2016- Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars: Los tres artistas celebraron el Super Bowl 50 con canciones como “Viva la Vida”, batallas de baile y un homenaje de las actuaciones más icónicas en el show de medio tiempo.

9 years ago, Coldplay, Bruno Mars & Beyoncé performed at the Super Bowl pic.twitter.com/9Rac6Jl2zE — popculture (@notgwendalupe) February 6, 2025

2017- Lady Gaga: Desde un salto desde lo más alto del NRG Stadium de Houston hasta la teatricalidad de sus canciones, Lady Gaga se llevó el centro de atención, tanto que hasta hicieron memes de su presentación.

2020 - Shakira y JLO con Bad Bunny y J.Balvin: La dupla latinoamericana contagió a la audiencia con su gran ritmo, impresionantes coreografías y las estrellas de reggaeaton más influyentes del momento.

2022 - Snoop Dog, Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent y Kendrick Lamar: El hip hop brilló con los grandes representantes del género para celebrar su influencia e historia con el mundo. “California Love”, “Lose Yourself” o “Still D.R.E.” fueron uno de los temas que sonaron en el SoFi Stadium, California.

THE 2022 SUPERBOWL HALFTIME SHOW STILL REMAINS UNTOUCHED.🐐 pic.twitter.com/gFq9ZE2WOO — The Eminem Bible (@Shadyind) February 10, 2025

Los shows de medio tiempo con más audiencia en un Super Bowl

El show de medio tiempo más visto o el que tuvo mayor audiencia en un Super Bowl fue el deDr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, 5O Cent y Kendrick Lamar con 324 millones de reproducciones.

Estos son los 5 shows de medio tiempo con más audiencia en un Super Bowl: