Con la fase de grupos de la UEFA Nations League en el pasado, el nivel de la competencia europea sigue en ascenso con los partidos de cuartos de final definidos.

Las verdaderas selecciones protagonistas de la UEFA Nations League están en la fase de cuartos de final, y en el panorama se vislumbran dos revanchas de finales de Mundiales.

El mes de marzo aguarda a los cuartos de final, fase en la que, España, campeón del Mundial 2010, enfrentará a Países Bajos. En otro cruce, Francia, monarca en el 2018, chocará con Croacia.

UEFA Nations League: Dos gigantes europeos se miden en cuartos de final

Italia y Alemania, protagonistas de la final del Mundial 1982, se encontrarán esta vez en los cuartos de final de la UEFA Nations League, un partido confirmado con etiqueta de imperdible.

A su vez, Portugal de Cristiano Ronaldo encarará a Dinamarca, en la última serie de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Las ocho selecciones avanzaron a los cuartos de final al quedar en el primero y segundo lugar en los cuatro grupos de élite de la UEFA Nations League.

UEFA Nations League: ¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la competencia europea?

Los cuartos de final de la UEFA Nations League se disputarán el 20 y 23 de marzo, y los ganadores avanzarán a un mini torneo Final Four programado entre el 4 y 8 de junio, organizado por uno de los equipos involucrados.

La etapa de cuartos de final se añadió para esta edición de la UEFA Nations League, y significa que los cuatro semifinalistas no estarán disponibles para comenzar los partidos de clasificación para la Copa Mundial 2026, hasta septiembre.

El sorteo para las semifinales en junio ya se llevó a cabo, y España o Holanda enfrentarán al ganador de Francia-Croacia. El vencedor entre Italia y Alemania jugará contra Dinamarca o Portugal.

Cuartos de final UEFA Nations League

España vs Países Bajos

Francia vs Croacia

Italia vs Alemania

Portugal vs Dinamarca

UEFA Nations League: También habrá ascensos y descensos.

Además de los partidos de cuartos de final, la UEFA Nations League cuenta también con partidos de ascenso y descenso que involucran a equipos que quedaron terceros en grupos de élite, o segundos y terceros en los niveles inferiores.

Los emparejamientos que juegan por un lugar en la élite, también el 20 y 23 de marzo, son: Turquía vs Hungría, Ucrania vs Bélgica, Austria vs Serbia, y Grecia vs Escocia.