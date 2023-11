El Tuca Ferretti vivió su primer coraje como analista y todo por culpa del Club América la tarde de este jueves 2 de noviembre, en una nueva edición de Futbol Picante.

El Tuca Ferretti perdió los estribos en su segundo día como analista de ESPN y todo debido al gran paso que el Club América ha conseguido en el Apertura 2023.

Álvaro Morales se encargó de decir que no hay rival para las Águilas en la Liga MX, al menos en este torneo, lo que terminó desatando la furia del legendario entrenador.

“ Ya cállate, carajo . No me dejas hablar, no me dejas discutir. Estás diciendo una tontería. Si hay equipos que le pueden ganarle al América: Tigres, Rayados, Chivas, Toluca y León; como chingaos no ”, sentenció.

El conjunto dirigido por André Jardine mantiene una racha que parece no tener fin, pues desde la Jornada 1 del Apertura 2023, no conocen la derrota ; además de llevar 8 partidos consecutivos consiguiendo victorias .

😡💢 ¡¡YA HICIERON ENOJAR AL TUCA!! ¡CAGAJO!



Todo por afirmar que NADIE puede ganarle al América... #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/uy1TvRshxa — Futbol Picante (@futpicante) November 2, 2023

Tuca Ferretti apuesta su bigote contra Álvaro Morales; se lo quitará sí el Club América llega a quedar campeón del Apertura 2023

El Tuca Ferretti no está muy convencido de que el Club América pueda lograr trascender en el Apertura 2023, asegurando que el verdadero favorito al campeonato es nada más y nada menos que el Club Tigres.

Por ello, el ex técnico de la Liga MX se envalentonó y apostó su bigote contra Álvaro Morales, diciendo que se lo quitará sí las Águilas terminan levantando el título este certamen.

Pero en caso de que no sea así y el Club Tigres consiga la hazaña de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, será el polémico periodista de ESPN quien pierda su barba y su bigote.

La escuadra azulcrema de André Jardine y el conjunto bajo las órdenes de Robert Dante Siboldi se verán las caras en la última jornada de la fase regular del Apertura 2023.

😠 ¡No le toquen a sus Tigres!



Día 2 en Futbol Picante Y EL TUCA YA APOSTÓ SU BIGOTE 👨🏻 CONTRA @AlvaritoMorales#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/QITzyjYCzQ — Futbol Picante (@futpicante) November 2, 2023

Club América vs Club Tigres: Últimos cinco resultados en la Liga MX

Club Tigres 0-2 Club América | Jornada 11 Clausura 2023

Club América 2-1 Club Tigres | Jornada 12 Apertura 2022

Club Tigres 0-2 Club América | Jornada 16 Clausura 2022

Club América 1-0 Club Tigres | Jornada 15 Apertura 2021

Club Tigres 1-3 Club Amérca | Jornada 14 Clausura 2021

