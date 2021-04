Tuca Ferretti descartó que haya ordenado que sacaran a un fan del Estadio Universitario como se manejó en redes sociales.

México.- Durante el partido entre Club Tigres y Club América, un aficionado felino fue sacado del Estadio Universitario por presuntamente haber insultado al Tuca Ferretti, DT del cuadro regiomontano.

Al respecto, el Tuca Ferretti se dijo curado de espanto en torno a los comentarios ofensivos y hasta de las mentadas de madre, las cuales calificó como algo “normal” en el ambiente del futbol mexicano. Asimismo, ironizó al asegurar que las mentadas no le afectan en lo absoluto, puesto que su madre ya murió .

“Para mí es normal que me mienten la madre, que me griten cosas, que me pidan que ponga a fulano cuando ya hice los cambios, que tengan preferencia por un jugador y me estén chin... y chin.... Aparte, mi madre ya se murió ya ni me afectan las mentadas” Tuca Ferretti

📹🎙️ Conferencia de prensa del 12 de abril con Tuca Ferretti.#PerfilTigre 💪🏼 #EstoEsTigres 🐯 — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) April 12, 2021

¿Qué pasó en el partido Club Tigres vs Club América?

Tal como se documentó en redes sociales, un aficionado de nombre Víctor Villarreal fue sacado del Estadio Universitario en medio del partido entre Club Tigres y Club América, mismo que se llevaron las Águilas.

Según el aficionado, al Tuca Ferretti no le gustó que éste le pidiera el ingreso de Leo Fernández , quien vale decir llegó como la gran apuesta al Club Tigres pero que sigue prácticamente borrado del once titular.

Ante ello, el DT de los universitarios aseguró que ha tenido “miles” de “problema con los aficionados” , ya que, dijo “no todos son como los ‘Libres y Lokos’ que apoyan todo el tiempo”.

Desde que Tuca se enojó la seguridad se puso a callar a todos. Lo más sagrado que tiene Tigres es su afición y tiene todo el derecho a manifestarse! No lo puedo creer! Es inadmisible! Esto no puede pasar @M_Culebro! Nadie está por encima de la institución! pic.twitter.com/dkUmJZUjel — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) April 11, 2021

Fans piden salida del Tuca Ferretti

Aunque parezca increíble dados los éxitos que ha obtenido, un sector de la afición ya no se encuentra satisfecha con la gestión del Tuca Ferretti, de ahí que varios fans hayan pedido su salida al término del Torneo Guard1anes 2021 .