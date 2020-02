El ex Pachuca saldrá del club en junio próximo; su futuro parece estar en la MLS.



México.- La conferencia de prensa ofrecida por los Tigres previo a enfrentar al Alianza FC en la Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions tuvo un sin fin de sentimientos encontrados.

En primer lugar porque Jürgen Damm aprovechó su comparecencia para confirmar que saldrá del club felino una vez que termine su contrato, es decir, en junio próximo .

Y es que el habilidoso extremo, de 27 años, desea tener la continuidad que precisamente no ha tenido en los últimos tiempos. De modo que, todo parece indicar, continuará su carrera en la MLS, aunque no dio más detalles sobre ello.

“Consultándolo con mi familia, lo mejor es en junio tomar otro camino y no hay más que agradecimiento para esta institución. Cumpliré mi contrato. Lo que uno busca es tener más continuidad, me dieron oportunidades y no respondí. No voy a contestar a dónde voy. Le hice saber a la directiva que no renovaría, mi tema no es económico, nunca pedí más dinero”.

Jürgen Damm

Damm agradece mucho a Ricardo Ferretti, quien considera que es el MEJOR técnico que lo ha dirigido:



“Siempre lo he dicho, es el mejor entrenador de Mexico, he tenido a otros pero Tuca es el mejor”



“Siempre voy a estar agradecido con él, aunque personalmente me sienta en deuda” pic.twitter.com/WAlnalxdyB — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) February 25, 2020

Ferretti afirma que la puerta para irse está muy grande



Luego de tal declaración, tocó el turno de hablar a Ricardo “Tuca” Ferretti, DT de los Tigres, conjunto que por cierto llegará al Volcán con una desventaja de 1-2 , pero aún así son los grandes favoritos.

Peor bueno, respecto a Jürgen Damm, el experimentado mentor adelantó que únicamente respaldará a aquellos futbolistas que quieran estar al cien por ciento en el equipo.

“Si a todos respaldo, a estos mucho más (a los que se comprometen), porque aparte de los resultados siguen interesados en estar. Qué padre tener jugadores que aparte de estar comprometidos con los colores, están comprometidos con todo. A estos los voy a apoyar hasta que me muera, porque vivo de ellos. Pero los que no quieran estar no… Te quieres ir, pues vete”.



"No me preocupa nada, la institución necesita jugadores comprometidos que quieran estar aquí, entonces, no me preocupa”



“¿Porqué me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar en la institución?”



-Ricardo Ferretti. pic.twitter.com/BO3VKqPGpT — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) February 25, 2020

Cabe señalar que antes de que terminara la conferencia, Damm rompió en llanto y se vio visiblemente afectado por esta decisión, y cómo no, si con los universitarios militó desde 2015 , tiempo en el que levantó cuatro títulos de Liga MX y tres Campeón de Campeones.