El entrenador se mostró ecuánime en su conferencia de prensa y evitó echar las campanas al vuelo por el pase a Cuartos de Final en Concachampions.



México.- El héroe de los Tigres en el partido ante Alianza FC correspondiente a los Octavos de Final de la Concachampions fue Nahuel Guzmán, toda vez que, siendo portero, clavó el gol con el cual su equipo calificó a la siguiente ronda.

Sin embargo y sabedor de que el futbol es una rueda de la fortuna, “Tuca” Ferretti, entrenador felino, recomendó al “Patón” tener mesura respecto a su gesta, pues ni era el peor cuando hace unas semanas fue duramente criticado, ni es el mejor ahora que le tocó ser la gran figura.

“Busco que mis jugadores tengan estabilidad. Porque un día se dice una cosa y mañana otra. No tengo porqué no felicitarlo. Pero él es un adulto para saber que la semana pasada fue criticado y hoy anotó un gol. Pero no debe cambiar ni sentirse ‘la mamá de Tarzán’. Así como tampoco fue la ‘caca del bandido’ cuando se equivocó”.

Ricardo Ferretti

Corría el minuto 94 del citado partido cuando Nahuel, al más puro estilo de Moisés Muñoz, fue a rematar un tiro de esquina y, para algarabía del público presente en El Volcán, se alzó por los aires y con la testa marcó el 4-2 definitivo (5-4 marcador global).

😱⚽️ ¡Gol de Nahuel Gúzman! ¡Gol que mandaría a @TigresOficial 🇲🇽 a cuartos de final de #SCCL2020 al final del partido! pic.twitter.com/aRV3AHoyMG — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 27, 2020

‘Tuca’ y el arte de defender



En la misma conferencia de prensa ofrecida tras el emotivo encuentro, Ricardo Ferretti aseguró que su equipo necesita trabajar en ofensiva pero sobre todo en zona baja, pues reconoció que no han estado defendiendo como es debido.

Incluso rechazó que su postura sea echarse para atrás en los juegos en aras de buscar el triunfo, ya que más bien lo que busca es que su equipo haga de la defensa un arte.

Finalmente y en un tono de autocrítica, aseveró que los Tigres no pueden seguir complicándose solos, toda vez que la eliminatoria la tenía prácticamente resuelta pero una serie de desatenciones les pusieron en jaque.

“No podemos complicarnos tanto un partido que teníamos totalmente tranquilo y pusimos la calificación en riesgo, tengo que tomar medidas en los entrenamientos para que suceda lo menos posible si queremos tener chances en la Concachampions y en la Liga MX”.