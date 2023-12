La final entre Club Tigres y Club América tiene muchos puntos que llaman la atención, uno de ellos que Diego Lainez se medirá al equipo que lo vio nacer.

Diego Lainez, jugador del Club Tigres, habló sobre si festejará si mete un gol en la final ante Club América, el equipo que lo vio nacer.

El delantero mexicano señaló que no es mucho de preparar festejos; sin embargo, aseguró que celebrará si anota gol en la final, pues es algo que no pasa muchas veces.

Pero agregó que siempre estará agradecido con el Club América, pues fue el equipo que lo formó y le brindó la oportunidad de ir a Europa.

“Siempre he sido lo que me salga en el momento, un gol en una Final no se hace todos los días. Es algo muy bonito porque estuve ahí, siempre estaré agradecido porque me formaron y lo que más me ilusiona es levantar la Copa ahí”, dijo en palabras para TUDN.

Diego Lainez va por su tercer campeonato de Liga MX, el segundo con el Club Tigres

Diego Lainez ha jugado poco tiempo en la Liga MX pero ya va por su tercer campeonato, el segundo con el Club Tigres, si el domingo vencen al Club América.

Y es que Diego Lainez fue parte importante del equipo del Club América que se consagró campeón en el Apertura 2018, el último título de las Águilas.

Después de su paso por Europa, Diego Lainez regresó al futbol mexicano, aunque ahora de la mano del Club Tigres, donde se coronó en su primer torneo.

Ahora en su segundo torneo con el equipo de la UANL, en un rol más importante, Diego Lainez por por su tercer campeonato de Liga MX, el segundo con el Club Tigres.

Diego Lainez

Diego Lainez apunta a ser titular en el juego de ida de la final Club Tigres vs Club América

Este jueves es el juego de ida de la final entre Club Tigres y Club América, donde Diego Lainez apunta a ser parte del 11 titular por parte del equipo de la UANL.

Diego Lainez ha sido titular en los cuatro partidos que el Club Tigres ha jugado en la Liguilla, aunque no ha podido anotar ni dar asistencias.

Sin embargo, se espera que Robert Dante Siboldi mantenga su confianza en él y lo vuelva a repetir en el 11 titular de esta noche ante el Club América.

