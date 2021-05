Tomás Boy estuvo a punto de calificar al Mazatlán FC al repechaje, pero fue despedido por diferencias económicas.

México.- Pese a que Tomás Boy salvó al Mazatlán FC de pagar la multa por descenso , dejó de ser director técnico del equipo.

De acuerdo con un Mauricio Lanz, director general del Mazatlán FC, Tomás Boy no continuará en el equipo de cara al Apertura 2021 debido a que no se llegó a un acuerdo para la renovación de su contrato.

“Por otro lado, les quiero comentar que me reuní con Tomás Boy para platicar la renovación de contrato la cual no se pudo dar porque no llegamos a un acuerdo económico y derivado de esto la decisión es que no seguirá con nosotros. Le quiero agradecer a Tomás y su cuerpo técnico porque se comprometieron con el proyecto, se la rifaron, les deseamos todo lo mejor” Mauricio Lanz

Tomás Boy se fue del Mazatlán FC por diferencias económicas

En la misma sintonía que Mauricio Lanz, el comunicado oficial del Mazatlán FC expuso que las diferencias económicas entre ambas partes terminaron por echar abajo la renovación.

“La Directiva de Mazatlán F.C. informa que el Sr. Tomás Boy Espinoza, a partir de este día, deja la Dirección Técnica del primer equipo, luego de que no se renovara su contrato al no empatar la visión económica de ambas partes” Mazatlán FC

Cabe señalar que el Jefe Boy estuvo cerca de llevar al conjunto cañonero a la Liguilla del Torneo Guard1anes 2021; sin embargo, se quedaron en la orilla.

El balance Tomás Boy al frente del Mazatlán FC

Tomás Boy estuvo al frente del Mazatlán FC en 21 partidos, mismos en los que consiguió ocho triunfos, tres empates y diez derrotas .

En tanto que en el Torneo Guard1anes 2021 sumó 21 puntos , pero la diferencia de goles con Querétaro marginó al conjunto cañonero del repechaje.

De esta manera, Boy se unirá a gente como Luis Fernando Tena, el Profe Cruz, Pablo Guede, Leonel Ruco, quienes de igual modo fueron despedidos a lo largo del torneo.