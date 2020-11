Durante su paso por Chivas, Tomás Boy quedó deslumbrado con el extraordinario talento de Javier Eduardo López.

México.- Aunque se encuentra separado de Chivas por indisciplina y desde hace tiempo ha exhibido un nivel raquítico, Javier Eduardo López, mejor conocido como “La Chofis”, tiene el nivel para ser convocado a la Selección Mexicana.

Al menos eso fue lo que consideró Tomás Boy, quien fuera DT de Chivas, en una entrevista con ESPN. Ahí también alabó las grandes cualidades de Javier Eduardo López, jugador que fue puesto transferible tras participar en la fiesta donde presuntamente el futbolista Dieter Villalpando cometió abuso sexual contra una mujer.

Incluso, Tomás Boy afirmó categóricamente que no hay dos jugadores como “La Chofis” en nuestro país dado el extraordinario talento que posee.

“Pero tranquilamente (puede ir a Selección Mexicana). No me importa que esté chaparrito o parezca gordito. A mí me tocaron jugadores fantásticos. ‘La Chofis’ es fabuloso y no hay dos así. Pulido es muy bueno. La pasé bien ahí mientras duró. Considero que hay jugadores capaces en ese equipo” Tomás Boy

Tomás Boy considera que se le exige de más a Javier Eduardo López

Asimismo, el llamado “Jefe” Boy señaló que la directiva y la afición de Chivas han sido injustas con “La Chofis” López, lo cual deriva precisamente de las grandes condiciones que manifestó en sus inicios como jugador.

“Tuve algunas discusiones con la directiva porque según ellos no tenía las condiciones que yo creía que sí. Cuando empezó hizo una jugada de 10 puntos y cuando entraba, la gente le pedía 10 puntos. Si perdía la pelota llegaban los chiflidos. Con él han sido muy exigentes… Yo no estaba equivocado por su calidad” Tomás Boy

Aunado a esto, el ahora director técnico del Mazatlán FC atribuyó las indisciplinas de varios futbolistas de Chivas a las múltiples “tentaciones” que existen en Guadalajara.

Finalmente, Tomás Boy adelantó que buscará llevara a varios jugadores del Rebaño Sagrado a su equipo, entre ellos Javier Eduardo López, ya que quedó fascinado con su calidad cuando lo tuvo como pupilo.