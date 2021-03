La intención de Tom Brady es mantenerse más cerca de sus millones de seguidores.

México.- A fin de tener una comunicación más estrecha con sus seguidores y hasta con sus detractores, Tom Brady decidió publicar su número de celular a través de redes sociales como Instagram.

Fue en un video donde Tom Brady, quien recién renovó su contrato con Tampa Bay Buccaneers , dio a conocer la decisión de publicar su número de celular para que los aficionados puedan enviarle mensaje de texto , mismos que responderá de manera personal.

Aunque eso sí, dejó en claro que sólo existe una regla para entablar comunicación: “ no enviar mensajes de texto los días de partido ”.

“Esta es una verdadera primicia para mí, pero me han convencido para que entregue mi teléfono celular ... en Internet. Así que escuche, la regla número uno antes de entrar en esto: no enviar mensajes de texto los días de partido. Realmente esto es una herramienta que me permitirá comunicarme más directamente con mis fans y seguidores” Tom Brady

Tom Brady lanza dardo contra los New York Jets

Consciente del riesgo que implica publicar su número de celular, Tom Brady se dijo despreocupado de los eventuales mensajes con insultos, incluso afirmó que podría responderlos.

Asimismo, en tono de broma afirmó que esta clase de mensajes suelen enviarlos los fanáticos de los New York Jets debido a su historia con New England Patriots .

“Pero para ser claros, si me envías un mensaje de texto '¡Apestas!', Sí, lo veré y puede que responda o no. Entonces, envíenme un mensaje y les prometo que llegaré a tantos de ustedes como sea posible cuando tenga tiempo” Tom Brady