Tom Brady y su esposa Giselle Bundchen adquirieron una propiedad en la exclusiva isla de Indian Creek, en Florida.

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, tiene pensado quedarse a vivir muchos años en su nuevo hogar, incluso tras su retiro de la NFL, por lo que decidió comprar una casa en una exclusiva zona de Florida que es mejor conocida como "el búnker de los millonarios".

Tom Brady junto a su esposa, la supermodelo Gisele Bundchen, decidieron comprar una casa de 17 millones de dólares (más de 340 millones de pesos) en la exclusiva isla de Indian Creek, en Florida, que es mejor conocida como el "búnker de los millonarios", puesto que ahí viven varios personajes famosos del mundo del deporte, entretenimiento y hasta de la política.

En esa misma zona es donde Ivanka Trump y Jared Kushner se mudarán a principios del próximo año, una vez termine la gestión de su padre como presidente de los Estados Unidos.

Desde que la familia Brady arribó a Florida, procedentes de Massachusetts, han rentado la casa propiedad de Derek Jeter , leyenda de los Yankees de Nueva York que ahora es propietario de los Miami Marlins, en la MLB.

La idea de Brady y Gisele es derribar la casa que está construida en el terreno, y construir una nueva que sea ecológica y amigable con el medio ambiente.

Tom Brady, encantado en Florida

Tom Brady está encantado de vivir en Florida, no solo porque es el jugador estrella de los Tampa Bay Buccaneers, sino además porque se encuentra completamente enamorado del clima .

Así lo reveló hace un par de días ante los medios de comunicación, dejando a entrever que quiere convertirse en nativo de Florida, algo que se puede confirmar después de que comprar su casa en el "búnker de los millonarios".

"Me encanta estar afuera todos los días. Creo que soy nativo de Florida. Fui nativo de California durante mucho tiempo en mi vida. Me alejé durante unos 25 años y ya no me atraparán viviendo de nuevo en el noreste. Me encanta el clima cálido. Y ha sido una gran sensación", indicó.