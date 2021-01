Francisco Venegas confirmó que dio positivo al Covid-19, por lo que al igual que Nicolás López, no podrá viajar con Tigres para el Mundial de Clubes.

Nicolás 'Diente' López no será el único futbolista con el que los Tigres de la UANL no podrán contar para el Mundial de Clubes, pues la noche de este jueves se dio a conocer que otro jugador del primer equipo dio positivo a la prueba del nuevo coronavirus.

Se trata de Francisco Venegas, defensor mexicano, quien confirmó que volvió a arrojar un resultado positivo a la prueba del Covid-19, por lo que, muy a su pesar, no podrá hacer el viaje con Tigres a Catar para el Mundial de Clubes.

"Desafortunadamente volví a salir positivo en la prueba que me hicieron hoy por la mañana, por lo cuál me duele saber que no haré el viaje a Qatar, ya me encuentro aislado en casa, he tenido síntomas muy leves pero gracias a Dios todo bien, agradecerles por sus mensajes e invitarlos a seguir cuidándonos y seguir con todos los protocolos de seguridad" Francisco Venegas

Segunda baja de Tigres para el Mundial de Clubes

La baja de Francisco Venegas será la segunda que sufrirán los Tigres de la UANL para el Mundial de Clubes, ya que previamente se había dado a conocer que Nicolás 'Diente' López también arrojó un resultado positivo a la prueba del Covid-19.

De esta manera, Ricardo 'Tuca' Ferretti cuenta con dos bajas para afrontar el torneo internacional. Cabe mencionar que ambos jugadores no son titulares indiscutibles; no obstante, no deja de ser un golpe para el cuadro de la UANL de cara al torneo internacional, en el que representarán a la Concacaf.

Francisco Venegas remata ante Jurado. Carlos Milanes / Mexsport

Tigres viajará a Catar después del duelo ante Necaxa

Los Tigres de la UANL disputaron esta noche su partido de la Jornada 4 del Guard1anes 2021 ante Necaxa y posteriormente se irán al aeropuerto para emprender el viaje a Catar, país donde se disputará el Mundial de Clubes del 4 al 11 de febrero próximo.

El conjunto regiomontano, que utilizará una camiseta especial para el torneo, comenzará su participación el 4 de febrero ante el Ulsan Hyundai de Corea del Sur. En caso de ganar, se medirá al campeón de la Copa Libertadores, rival al que buscarán derrotar para avanzar a la final y medirse al todopoderoso Bayern Múnich.