Tecatito Corona podría ser uno de los refuerzos que Jaime Lozano incorpore al equipo que dirimirá los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

México.- Tecatito Corona, jugador del Porto, alzó la mano para ser uno de los tres refuerzos mayores de 24 años, que vayan a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con la Selección de futbol de México.

Y es que Tecatito Corona, uno de los mexicanos en mejor momento en Europa, afirmó que para él representa un “sueño” ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 , toda vez que no ha podido asistir a ninguno.

“Claro que me gustaría ir a Juegos Olímpicos. La verdad es que es un objetivo que tengo, ya que en el pasado no pude ir, que era el que me tocaba a mí (por la edad). Me quedó como ahí (las ganas). Tengo ese sueño de jugar en unos Juegos Olímpicos” Tecatito Corona

Porto no prestaría al Tecatito Corona

Sin embargo, y pese a la ilusión que tiene el Tecatito Corona, su convocatoria a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que inician el 22 de julio, luce bastante improbable, ya que los equipos europeos, en este caso el Porto, no están obligados a prestar a sus jugadores en virtud de que la justa no está reglamentada por la FIFA.

Además, Jesús Manuel Corona sería uno de los jugadores que Gerardo Martino llame para la Copa Oro . Aunque eso sí, el seleccionador argentino ha dejado en claro que la prioridad serán los Juegos Olímpicos, de modo que, en caso de existir el permiso del Porto, podría cedérselo al conjunto de Jaime Lozano.

Cabe señalar que el Tecatito Corona fue elegido como el mejor jugador de la Liga de Portugal en la temporada pasada, mientras que en la actual, su desempeño sigue siendo bastante llamativo.

Tecatito Corona AFP

¿Quiénes serían los 3 refuerzos para Juegos Olímpicos de Tokio 2021?

Aunque no existe nada oficial al respecto, se rumora que Guillermo Ochoa , portero del Club América, así como Carlos Salcedo , defensa del Club Tigres, tienen bastantes posibilidades de reforzar a la Selección de futbol de México que buscará una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Asimismo, desde diversas trincheras se ha apoyado la convocatoria del Chicharito Hernández ; sin embargo, el susodicho lleva mucho tiempo sin exhibir su mejor nivel futbolístico, de ahí que su llamado se antoje improbable.

Cabe señalar que este 29 de marzo, Gerardo Martino aseveró que sería ilógico convocar a Carlos Vela, uno de los que más ha sonado para reforzar al Trí olimpico, toda vez que no ha mostrado la suficiente disposición para con la Selección de futbol de México; por ende, es una gran incógnita el nombre de los tres refuerzos.