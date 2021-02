Jesús 'Tecatito' Corona señaló que Agustín Marchesín, su compañero en el Porto, le ha hablado sobre la posibilidad de jugar en el América.

Mucho se ha hablado sobre qué equipo elegirá Jesús 'Tecatito' Corona para su regreso a la Liga MX. Aunque la mayoría apuesta por Rayados, el propio jugador del Porto habló sobre la posibilidad de recalar en las Águilas del América.

En entrevista con Fox Sports, el 'Tecatito' reveló que Agustín Marchesín, su compañero en el Porto, le habló sobre la posibilidad de jugar juntos en en América, equipo donde el portero argentino se hizo referente.

"Sí, hablamos (de América), de hecho él me dice que cuando volvamos a México, vayamos al América" Jesús 'Tecatito' Corona

Tecatito Corona AFP

El día que Tecatito dijo que le gustaría regresar con Rayados

Hace no mucho, en octubre del año pasado, Tecatito Corona habló sobre su posible regreso al futbol mexicano, asegurando que ha pensado en volver a vestir la camiseta de los Rayados de Monterrey, equipo en el que debutó en primera división.

"Lo tengo en mente (volver a Rayados), ¿para qué miento? Lo tengo en mente porque es de donde salí, me gustaría volver a un club y luchar por campeonatos que es lo me lleva a estar más feliz… de ahí salí y le agarré amor al club, conocí a muchas importantes en mi vida como a mi esposa, claro que me gustaría”, dijo el mexicano en entrevista para Azteca Deportes.

Tecatito Corona Mexsport

Jesús Corona debutó con Rayados en agosto de 2010. Después de varios torneos a gran nivel, en 2013 dio el salto a Europa con el Twente en la Eredivisie, mientras que después llegó a los Dragones del Porto.

'Tecatito' Corona revela que ve la Liga MX

'Tecatito' Corona reveló que en cada oportunidad que tiene, ve un resumen de la Liga MX, liga que considera cada vez se encuentra creciendo más.

El jugador de los Dragones del Porto, que el miércoles jugará ante la Juventus en la Champions League, se mostró contento con que cada vez haya más jugadores mexicanos jóvenes.