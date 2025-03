El Alajuelense de Costa Rica sueña con el lugar de uno de los equipos de Grupo Pachuca en el Mundial de Clubes 2025 e interpuso una demanda ante el TAS para que se cumpla el reglamento de la FIFA sobre la multipropiedad.

Luego de no tener un seguimiento de la FIFA por el tema de la multipropiedad en Grupo Pachuca, Alajuelense acudió al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) y éste exigió respuestas a los involucrados.

El TAS exigió a la FIFA y a los dos clubes de Grupo Pachuca responder al tema de la multipropiedad antes del 2 de abril.

La polémica derivó tras darse a conocer el reglamento del Mundial de Clubes 2025, en el que se prohíbe la participación de clubes que tengan un dueño en común y en el caso de Grupo Pachuca, dos de sus equipos, Club Pachuca y Club León, clasificaron al torneo internacional.

Alajuelense quiere el lugar de Pachuca o León en el Mundial de Clubes 2025

Alajuelense acudió ante el TAS para pedir explicaciones a la FIFA y a Grupo Pachuca por el tema de la multipropiedad en el Mundial de Clubes 2025. El equipo de Costa Rica pide justicia y que se le reconozca el derecho de asistir al innovador torneo.

“Nosotros pedimos un arbitraje abreviado, que es bastante más expedito. Falta todavía definir el cronograma del arbitraje, pero concuerdo con usted, la justicia no solo tiene que ser cumplida, sino tiene que ser pronta, si no, no es justicia”, señaló el abogado del Alajuelense, Weinstock, en declaraciones para Medio Tiempo.

“Después de una resolución favorable, después del mundial, pues conlleva el pago de los daños y perjuicios correspondientes, pero eso no es lo ideal, y lo que buscamos es la participación en el Mundial como tal”, argumentó Weinstock.

NO SE PUEDE

El reglamento del Mundial de Clubes 2025 establece que no pueden participar dos equipos que sean de la misma empresa o dueño, lo cual complica a Pachuca y León que están calificados. pic.twitter.com/TaJcQUotQB — david medrano felix (@medranoazteca) November 6, 2024

¿Cuándo se jugará el Mundial de Clubes 2025, en el que participarán Rayados, León y Pachuca?

En medio de la polémica por una nueva demanda ante el TAS por el tema de la multipropiedad, León, Pachuca y Rayados de Monterrey, equipos representantes de la Liga MX y de la Concacaf se preparan para encarar el Mundial de Clubes 2025.

El Mundial de Clubes 2025 iniciará el sábado 14 de junio y se extenderá hasta la final programada para el 13 de julio.

Club Pachuca se medirá al Real Madrid, Al Hilal y RB Salzburgo en la fase de grupos; Club León, a Chelsea, ES Tunis y Flamengo; mientras que Rayados de Monterrey enfrentará a Inter de Milán, Urawa Red Diamonds y River Plate.