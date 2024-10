La regla que Liga MX trajo a este Apertura 2024 ha sido un reto para algunos equipos y para otros no tanto. Aquí repasamos qué clubes ya cumplieron y los que no, a falta de 3 jornadas.

Y es que para el que equipo de la Liga MX que no cumpla con los minutos de menores, podría afectar su clasificación a la Liguilla y vaya que no podrían darse ese lujo.

Así que solo tienen 3 partidos para comenzar a poner jóvenes en el campo, o visto de otra forma, 270 minutos para cumplir con la regla.

Por otro lado, hay clubes que ya están del otro lado, aunque no solo eso, sino que la duplicaron y hasta la triplicaron sin ningún problema. Enseñando a los demás que es posible.

Tabla de minutos de menores: ¿Qué equipos de la Liga MX aún deben cumplir la regla?

Con la Liguilla y el Play In a solo 3 jornadas, los equipos de la Liga MX no se quieren arriesgar a perder 3 puntos en el caso que no cumplan con la tabla de minutos de menores.

Aunque hay algunos clubes de la Liga MX que no parece preocuparles, por ejemplo: América es uno de los equipos que le falta sumar minutos y está en puestos de Play In. O el caso del Cruz Azul, que tiene la oportunidad de romper el récord de más puntos, pero podría echarse para atrás.

Estos son los equipos de Liga MX que todavía no cumplen la regla y los minutos que han sumado:

Club León: 957.4 minutos.

957.4 minutos. Toluca: 915.2 minutos.

915.2 minutos. Club América: 908.8 minutos.

908.8 minutos. Atlas: 785 minutos.

785 minutos. Querétaro: 753.4 minutos.

753.4 minutos. Cruz Azul: 521.2 minutos.

521.2 minutos. Tigres UANL: 494.2 minutos.

Tabla de minutos de menores: ¿Qué equipos de la Liga MX aún deben cumplir la regla? (Adrian Macias / Adrian Macias)

Tabla de minutos de menores: Los equipos de la Liga MX que ya cumplieron la regla

Ya que vimos los equipos de la Liga MX que no han cumplido, pasemos con los que ya tienen los minutos suficientes de la regla 20/10.

El primer lugar es el Pachuca que ya llegó a 3000 minutos, desde la mitad del Apertura 2024 ya se había dejado de preocupar.

Estos son los equipos de la Liga MX que ya cumplieron la regla 20/10: