Súper Héroes Run: La carrera con causa en apoyo a niños con cáncer

México.- Las causas nobles siempre nos atañen a los mexicanos. Hemos demostrado que somos capaces de unirnos y ser solidarios con aquellos que nos necesitan, el espíritu nacional de ayuda siempre es inquebrantable y el Súper Héroes Run es una forma de refrendarlo.

¿Qué es Súper Héroes Run?

Súper Héroes Run

Esta es una iniciativa promovida por Fundación Herta Fricke, quienes de forma altruista buscan dar un impacto positivo a la sociedad. En esta ocasión la carrera de 5 kilómetros será en honor a la lucha constante de los niños que padecen cáncer y de sus familias aparte de promover la convivencia familiar,conciencia social y activación física encauzando la diversión para un fin humanitario.

La carrera tendrá una temática de superhéroes y tú también puedes ser uno al sumarte y convertir un sueño en realidad, ya que los fondos recaudados serán destinados a cinco niños con cáncer en fase terminal y sus familias, con el afán de que conozcan el mar por vez primera.

¿Cómo participar?

Para adquirir un boleto y participar en la carrera podrás asistir al Eje Central Lázaro Cárdenas, número 396, entre Segovia y Obrero Mundial, en un horario de 10 am a 6pm. Cabe destacar que la carrera será pet friendly por lo que podrás correr junto a tu mascota.

El valor del donativo será de 250 pesos para mayores de edad, 150 para menores y gratuito para pequeños de cinco años o menos.

Para este evento no importa si no eres un experto corredor: corre, camina o trota, pero sobre todo diviértete y ¡no olvides tu disfraz de superhéroe! La carrera se llevará a cabo desde las 8:00 am del 12 de diciembre de este año, en el Parque Hundido de la CDMX con el siguiente itinerario:

Súper Héroes Run

El circuito constará de cuatro vueltas de 1.25 km, en las cuales habrá bebidas isotónicas, personal de apoyo y servicio de ambulancia para la seguridad de todos los participantes, además de una mesa de sanitización personal. Si logras ser de los primeros cinco en concluir la carrera habrá considerables premios para ti.

Súper Héroes Run

No perdamos de vista que esta actividad será con causa así que seamos solidarios y únamonos a esta iniciativa de Fundación Herta Fricke, con la cual todos podemos ser superhéroes.

No dudes en seguir estos nobles proyectos a través de sus cuentas de Instagram en @fundacionhertafricke_ y @superheroesrun_oficial o bien, si quieres realizar alguna donación o colaborar con la fundación contacta con la directora del proyecto Noreen Freda Fricke en Hola@fundacionhertafricke.org