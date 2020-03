Peligran Champions y Europa League; España niega aterrizaje al avión de la Roma

Ambos torneos podrían ser suspendidos en caso de que no existan las garantías necesarias para celebrar los juegos en países como Italia y España.



México.- La crisis causada por el coronavirus sigue afectando al futbol. Muestra de ello que el gobierno de España negó el aterrizaje al avión de la Roma, que mañana jueves 11 de marzo tiene programado su partido de Ida por los Octavos de Final de la Europa League ante Sevilla.

De acuerdo con un escueto comunicado emitido por el conjunto de la capital italiana en Twitter, no les fue autorizado llegar a la ciudad andaluz para hacerle los honores a los nervionenses, de modo que es casi un hecho que el partido será suspendido.

“El AS Roma no irá a España para el partido de Europa League frente al Sevilla, debido a que el avión procedente de Italia no ha sido autorizado a aterrizar en España. Más detalles serán dados por la UEFA”

As Roma

Cabe señalar que este martes, España dio a conocer que, del 11 al 25 de marzo, están prohibidos los “vuelos directos entre todo aeropuerto situado en Italia y todo aeropuerto situado en España”.

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020

El Barcelona vs Napoli también está en duda



Tal hecho deja en vilo la celebración del encuentro Barcelona ante Napoli del próximo miércoles 18 de marzo, ya que la medida descrita afectaría al equipo azurri.

Dicho compromiso corresponde a la Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes a nivel mundial.

En ese sentido, cabe señalar que el partido de este miércoles 11 de marzo entre PSG y BVB Dortmund , del mismo certamen, se jugará a puerta cerrada.

No sólo el balompié se ha visto afectado por el Covid-19, ya que otros eventos deportivos en el mundo entero han sido cancelados o suspendidos, como fue el caso del Indian Wells. Veremos si la Champions y Europa League sufren la misma suerte al no existir las garantías necesarias.