Mikel Arriola y la presidenta de la Liga MX Femenil se vieron sorprendidos por la aprobación del Senado en cuanto a la base salarial que deberán tener las deportistas. En ese sentido la senadora Martha Lucía dejó en ridículo a ambos dirigentes al revelar el tiempo que tuvieron para pronunciarse.

La base salarial que aprobó el Senado ha dejado estragos en los máximos dirigentes, como lo es Mikel Arriola y Mariana Gutiérrez presidenta de la Liga MX Femenil , quienes se opusieron a la aprobación, sin embargo la senadora Martha Lucía los dejó en ridículo al revelar el tiempo en que se les avisó.

Senadora Matha Lucía dejó en ridiculo a Mikel Arriola y a Mariana Gutiérrez

Tras darse a conocer la aprobación del dictamen sobre la base salarial que deben tener las deportistas, principalmente en la Liga MX Femenil, Mikel Arriola y Mariana Gutiérrez se pronunciaron al respecto, sin embargo la senadora Martha Lucía los dejó en ridículo.

Y esque durante el dictamen, se dio a conocer un comunicado emitido por Mariana Gutiérrez en el cual mostraba su inconformidad por la aprobación de la base salarial. Sin embargo la senadora Martha Lucía señaló que tuvieron 7 meses para mostrar sus dudas e inconformidades.

De paso exhibió a Mikel Arriola, quien le marcó por teléfono para mencionarle que no estaba de acuerdo con lo aprobado.

“Compañera Mariana Gutiérrez, tiene que estar en la ley, no puede quedar al arbitrio de una liga femenil. Está en la ley del deporte, pero no en la ley federal del trabajo. Esperemos que podamos reunirnos con mucho gusto para recibir sus propustas, pero no así.

Le tengo que decir que así no se hace un cabildeo como lo ha hecho usted. Ni tampocó me marquen a las 7 de la noche, Mikel Arriola diciéndome que no están de acuerdo con esto, tuvieron abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 7 meses y no seis horas para sus obervaciones” mencionó la senadora Martha Lucía.

Ridiculiza la senadora Martha Lucía Micher al presidente de ⁦@LigaBBVAMX⁩ ! pic.twitter.com/M0GcyEJAnK — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) November 16, 2023

Mariana Gutiérrez manda mensaje

Tras lo sucedido en el dictamen del Senado, Mariana Gutiérrez mandó un mensaje para todas las deportistas y lo aficionados que quizá tienen duda de toda esta situación, donde recalcó que la aprobación de la base salarial aún no es definitiva.

“En primer lugar este dictamen no es definitivo, es una iniciativa, faltan algunos pasos para que se haga la reforma a la ley federal del trabajo. Lo de hoy es el primer paso. La Liga MX y la FMF estamos a favor de las condiciones de piso parejo entre hombres y mujeres.

Estamos esperando respuesta del Senado para trabajar en conjunto con todas las federaciones e ir creciendo juntos para disminuir la brecha en el deporte”. mencionó la presidenta de la Liga MX Femenil.

