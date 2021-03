Con un único gol en el partido, anotado por Kieffer Moore, la Selección de Gales derrotó a México por primera vez en su historia.

La Selección de futbol de México comenzó su gira por Europa con el pie izquierdo, pues lo que se supone sería un partido sencillo ante su similar de Gales, terminó siendo una derrota, la segunda en lo que va de la era de Gerardo 'Tata' Martino.

Cabe mencionar que la Selección de Gales utilizó un equipo alternativo sin su máxima estrella Gareth Bale, debido a que en unos días tiene un importante partido correspondiente a las eliminatorias de la UEFA para el Mundial de Catar 2022, mientras que la Selección Mexicana, con algunas ausencias, jugó con varios titulares habituales.

Gales vs México AP

Gol de Gales no debió contar por fuera de lugar

El marcador del Cardiff City Stadium se movió al minuto 11 de partido a favor de la Selección de Gales, en un tanto que no debió contar debido a un claro fuera de lugar.

Y es que tras un tiro de esquina, Jonathan Williams apareció por la banda derecha en donde le ganó un mano a mano a Héctor Herrera para después mandar un centro raso que encontró el remate Kieffer Moore.

Sin embargo, el gol no debió contar ya que en una jugada previa al centro de Williams, hubo una clara posición adelantada por parte de un jugador de Gales.

Gales logra su primera victoria sobre la Selección de México

La Selección Mexicana no dio para nada un buen partido, pero trató de anotar el gol del empate en el resto del primer tiempo y en todo el complemento; no obstante, no logró el objetivo y se fue con la derrota.

De esta manera, la Selección de Gales logró el primer triunfo ante México en su historia , pues en los cuatro duelos previos no había podido llevarse la victoria.

De los cuatro encuentros pasados, fueron dos empates y dos victorias para el Tricolor; sin embargo, este sábado, el cuadro británico logró su primera victoria ante los aztecas.

Finaliza el partido en el Cardiff City 🏟 .



¡A trabajar duro para reponernos en el próximo partido ante 🇨🇷! 👊🏻 🇲🇽

El marcador final es presentado por @adidasMX:#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/iFPNmoQTdc — Selección Nacional (@miseleccionmx) — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 27, 2021

Segunda derrota de la Selección Mexicana en la era 'Tata' Martino

Esta derrota ante Gales significa la segunda derrota de la Selección Mexicana en la era de Gerardo 'Tata' Martino, uniéndose a la que sufrió ante el combinado de Argentina (4-0) en 2019.