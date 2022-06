La Selección Mexicana Sub-20 se contagió de la Mayor y no pasó del empate ante Haití en el Campeonato de la Concacaf, en el cual buscan su boleto al Mundial y Juegos Olímpicos .

Después de anotar 13 goles en sus duelos previos , ocho ante Surinam y cinco ante Trinidad & Tobago, la Selección Mexicana Sub-20 empató sin goles ante Haití.

El equipo mexicano se mostró poco contundente e ineficaz ante un conjunto haitiano que ya había sorprendido con un empate ante el equipo caribeño.

Aún con este mal resultado, el cuadro dirigido por Luis Pérez consumó su pase a los octavos de final del torneo, en donde se medirán a su similar de Puerto Rico.

Selección Mexicana Sub-20

Selección Mexicana Sub-20, primer lugar de grupo, avanza a octavos de final

Con un saldo de dos victorias, un empate, 13 goles a favor y ninguno en contra, la Selección Mexicana Su-20 terminó como líder de grupo y avanzó a los octavos de final.

Será el próximo domingo cuando se midan a su similar de Puerto Rico en el Estadio Olímpico Metropolitano en San Pedro Sula, Honduras, en punto de las 21:30 horas .

Otros duelos interesantes de los octavos de final son el Guatemala vs Canadá, el Curazao vs Honduras y el Estados Unidos vs Nicaragua.

Selección Mexicana Sub-20 busca boleto al Mundial y a Juegos Olímpicos

El Campeonato Sub-20 de la Concacaf es más que importante, no sólo porque dará el boleto al Mundial de la especialidad, sino también a los Juegos Olímpicos.

A diferencia de otros años, en los que cada torneo tiene su clasificatorio, ahora la Concacaf decidió que este certamen dará plazas para cada uno de los eventos.

Para el Mundial Sub-20, que se llevará a cabo el próximo año en Indonesia, así como para los Juegos Olímpicos de 2024 que se realizarán en París.

