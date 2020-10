NEW #FIFARanking



🇧🇪 Belgium stay top 🔝

🇲🇹 Malta the biggest climbers 📈

🇦🇷 Argentina boosted by #WCQ wins 💪



ℹ️👉 https://t.co/RWlj0zM8bp pic.twitter.com/m5vQsnragn

— FIFA.com (@FIFAcom) October 22, 2020