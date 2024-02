El pasado 20 de febrero la Selección Mexicana Femenil jugó contra Argentina en la histórica inauguración de la Copa Oro W 2024 de Concacaf en Estados Unidos. Esto ocurrió sin la participación de las mexicanas Katty Martínez y Licha Cervantes.

Para fortuna de Argentina, la Selección Mexicana Femenil no pudo anotar ningún gol, luego de que Rebeca Bernal, de las Rayadas de Monterrey, fallara un penal que pudo haber sido la victoria; al final, el marcador quedó en ceros por parte de ambos equipos.

En las alineaciones de la Selección Mexicana están Itzel González, Estheffany Barreras, Karina Rodríguez, Greta Espinoza, Karen Luna, Karla Nieto, Stephany Mayor, Alexia Delgado, María Sánchez, Jacqueline Ovalle y Charly Corral para esta Copa Oro W 2024.

¿Por qué no están Katty Martínez y Licha Cervantes en la Selección Mexicana Femenil?

En las alineaciones de la Selección Mexicana Femenil dejaron de lado a las goleadoras estrellas Katty Martínez, del Club América y a Licha Cervantes, del Club Chivas.

Esto ha causado polémica y disgusto entre los fans puesto que Katty Martínez y Licha Cervantes son las máximas goleadoras en el actual torneo de la Liga MX Femenil, ya que entre ambas suman un total de 21 goles.

El Director Técnico, Pedro López, decidió no incluir a Katty Martínez y a Licha Cervantes en la Copa W Oro Femenil 2024, ya que dentro del torneo hay muy pocos lugares y para López fue una decisión difícil.

“Hacemos una lista de 23 jugadoras que es dolorosa porque a mí me encantaría en lo humano ver a Katty y Licha levantando un trofeo, pero no me puedo dejar llevar solo por el sentimiento, debo ser lo más objetivo posible y las jugadoras que hemos convocado son las que nos pueden acercar a ganar la Copa Oro”, explicó el DT del Tricolor femenil.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Selección Mexicana Femenil?

La Selección Mexicana Femenil está peleando por conseguir su primer título en la Copa Oro W 2024. La Copa Oro 2024 terminará el 10 de marzo en Estados Unidos.

Estos serán los próximos partidos de la Selección Mexicana en la Copa Oro W Femenil 2024; te decimos fechas y horarios para que no te los pierdas.

Partido: Republica Dominicana vs México

Fecha: 23 de febrero

Hora: 18:30 horas (centro)

Lugar: Dignity Health Sports Park

Transmisión: ESPN y Star+

Partido: Estados Unidos vs México