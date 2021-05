¿CHICHARITO?



esto es un chiste.



Está VETADO, y no hay otra forma de explicarlo.



Exigió (y negociaba) mejores primas/bonos para los jugadores de la Selección Mexicana y desde ese momento no aparece.



6 GOLES EN 4 JUEGOS. No hay delantero mexicano en mejor forma. pic.twitter.com/G2rON01Swt

— herculez gomez (@herculezg) May 10, 2021