En la Federación Mexicana de Futbol, por muchos años, fue un problema captar talentos que militaban en el extranjero, para reforzar a la Selección Mexicana en sus categorías menores, pero parece que eso ha cambiado al reclutar a una joven joya que milita en Suiza.

Dicho jugador posee las nacionalidades de México y Suiza, por ende, puede ser elegible para ambas representaciones, aunque la Selección Mexicana es la que llevaría mano.

Según el portal Jóvenes Futbolistas Mexicanos, el defensa central Mauricio Willimann será convocado a la Selección Mexicana Sub 23.

Mauricio Willimann será llamado en la próxima convocatoria que tenga el equipo Sub 23, bajo el mando de Ricardo Cadena, quien acaba de ganar la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

Ricardo Cadena entró de emergencia a este equipo, debido a la intempestiva salida de Gerardo Espinoza quien quiso irse a dirigir al Club Puebla, pero por reglamento le impedía tomar a un equipo debido a que se encontraba trabajando en la FMF.

¿Quién es la nueva joya de la Selección Mexicana?

Mauricio Willimann, defensa central que milita en el FC Luzern de la primera división de Suiza, será llamado a la Selección Mexicana Sub 23.

El nuevo organigrama en las selecciones nacionales, donde Andrés Lillini se encuentra como director de equipos menores y Luis Maldonado en operaciones logísticas, lograron captar a este futbolista que juega como volante de contención o defensa central.

Mauricio Willimann nació en la ciudad de México pero su padre es suizo , por lo que se fue a vivir a ese país europeo desde temprana edad, volviéndose futbolista del FC Luzern.

En la actual temporada de la Super Liga Suiza apenas ha jugado tres partidos de trece posibles, pero su calidad lo ha hecho ser tomado en cuenta por las selecciones menores de ese país.

Ricardo Cadena. (Pan Am Sports / Pan Am Sports)

La historia de Mauricio Willimann

Mauricio Willimann es hijo de padre suiza y madre mexicana, naciendo en la ciudad de Querétaro en 2003.

Su hermano gemelo, Alejandro, también es futbolista y juega como medio ofensivo en el SC Kriens también de la liga suiza.

A los cinco años se fueron a vivir a Suiza entrando a la escuela del FC Luzern desde los nueve años.

Ambos han sido llamados a la selección de Suiza: Sub 15, Sub 17 y Sub 18.

Hasta antes de este llamado, no había existido ningún acercamiento oficial de la Federación Mexicana de Futbol, pero estaba dispuesto a jugar para México.

