La Albiceleste publicó un emotivo video en el que se despidió d su más grande ídolo: Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona será siempre recordado, más que un jugador de clubes, como el principal referente de la Selección Argentina, razón por la cual la Albiceleste le dedicó un emotivo video con el que se despidió de su más grande ídolo, quien trascendió de esta vida a los 60 años tras una vida llena de gloria y excesos.

Fue a través de un video en redes sociales, donde la Selección Argentina compartió un video de poco más de un minuto, en el que muestran algunos de los mejores momentos del ' Pelusa ' con el conjunto nacional de su país.

Al mismo tiempo, se puede escuchar a un narrador describir el dolor del argentino en general por la partida del que es considerado un Dios en toda la extensión de la palabra, y una muestra de ello es la multitud, en medio de plena pandemia, que ha desatado el funeral del argentino.

" Diego, te tengo que contar algo. Hoy es uno de los peores días de mi vida porque pasé por todas pero nunca por esta. Quise gambetear mil veces la noticia, como vos, pero no pude. No pude hablar. No pude comer. No pude creer que era verdad", es como comienza el emotivo video.

Maradona convoca a miles de personas en la Casa Rosada

Después de que se diera a conocer la muerte de Diego Armando Maradona, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se comunicó con la familia para ofrecerle la Casa Rosada, sede del Gobierno, para llevar a cabo el funeral.

A primera hora de este jueves, la gente pudo comenzar a ingresar a la Casa Rosada para despedir a Diego Maradona, cuyo féretro se encontraba en un salón donde fueron velados otros personajes históricos de Argentina.

Después del funeral, el cuerpo de Diego Maradona será trasladado al cementerio, donde será enterrado junto a sus padres.