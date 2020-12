Sebastian Coltescu habría llamado “negro” a Pierre Webo, miembro del cuerpo técnico del Basaksehir Istanbul.

México.- Horas después de lo ocurrido en el PSG y el Basaksehir Istanbul, Sebastian Coltescu, árbitro que habría proferido un insulto racista contra Pierre Webo, uno de los integrantes del cuerpo técnico del club turco, se defendió de los señalamientos.

Fue en una llamada con su familia, misma que retomó ProSport, donde el rumano Sebastian Coltescu descartó ser una persona racista. Además, reveló que por el momento se desconectará del mundo, es decir, no leerá artículos de prensa que hablen sobre el episodio.

“Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. ¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista! Al menos, eso espero” Sebastian Coltesc

Supuesto insulto de Sebastian Coltescu es criticado por políticos

Lo ocurrido en el partido entre PSG y el Basaksehir Istanbul le dio la vuelta al mundo, tan es así que diversas personalidades de la política europea se manifestaron al respecto.

Por su lado, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan , condenó la “retórica racista” que, según u percepción, ha crecido de manera exponencial en Francia.

“Este enfoque es imperdonable. Nuestra postura decidida continuará. Francia se ha convertido en un país donde la retórica y las acciones racistas se intensifican” Recep Tayyip Erdogan

En Rumania también hablan sobre el supuesto racismo

Asimismo, el ministro de Deportes de Rumania, Ionut Stroe , ofreció disculpas por lo ocurrido en el Parque de los Príncipes, sede del partido correspondiente a la sexta jornada de la Champions League, tal como difundió la agencia EFE.