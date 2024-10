La Liga MX pierde poder temporada a temporada, mientras que el béisbol gana terreno en todo el territorio nacional. Debido a eso la FMF decidió hacer un estadio.

Este Apertura 2024 ha destacado por la baja cantidad de gente en los estadios, lo que también se traduce en pérdida de dinero para la Liga MX y la FMF, y ¿a dónde se está yendo?

Pues una gran posibilidad es que al Rey de los Deportes, y es que cada vez toma popularidad, no solo en la CDMX, sino en la todo el país.

Esto debido a muchos factores como: precios, seguridad, ambiente, deportes, entre muchas otras cosas.

Liga MX pierde terreno y en la FMF mandan a estudiar al béisbol

Como ya vimos, La Liga MX cada vez pierde terreno y debido a eso la Federación Mexicana de Futbol decidió hacer un estudio para ver qué tanto crecía el béisbol.

Este análisis se llevo a cabo por la empresa Nielsen, y bueno, después de los resultados, la Liga MX y la FMF pueden quedarse tranquilos.

Resulta que se conoció la opinión de 60 millones de habitantes mexicanos. De estas se supo que el futbol sigue siendo el deporte más popular, y en segundo lugar es el boxeo.

Sin embargo, ser fan del ‘pambol’ no quiere decir que te guste la Liga MX. Curiosamente, el Rey de los Deportes está en quinto lugar.

LA FMF MANDO A HACER UN ESTUDIO CONTRA EL BÉISBOL 👀



¿En verdad la gente dejó de ir a los estadios de la Liga MX?

Lo visto anteriormente, ¿quiere decir que la Liga MX vende más que el béisbol o que la gente no va a dejar de ir a los estadios? No, una cosa no tiene que ver con otra.

Es decir, la gente sigue teniendo el gusto por el futbol, pero posiblemente se pierde por la Liga MX. Debido a que hay mucha oferta, se pueden ver partidos de todo el mundo de manera más sencilla.

Debido a un estudio realizado por: El Míster, se logró saber que “son 1,278 aficionados menos por partido en el Apertura 24 comparado con el Apertura 23: serían 195,534 fans menos al finalizar la temporada regular”.

Y por supuesto, representa una gran pérdida económica en todos los sectores.