La Liga MX vive cambios constantemente, ya sea con el Play-in, la Liguilla, etc. Sin embargo hay algo en lo que se ha mantenido y es en no regresar el ascenso ni descenso.

Incluso ya se puede confirmar que el ascenso ni descenso regresará a la Liga MX en un muy buen rato, repito, un muy buen rato.

Todo por culpa del fondo de inversión que llegará al futbol mexicano para beneficiar a todos los equipos. Es decir, a la Liga MX le llegarán 1,300 millones de dólares en el que repartirán y usarán para infraestructura, fuerzas básicas, seguridad, mejor tecnología, entre otras cosas.

El que llegue un fondo de inversión no es nuevo en el futbol, en la LaLiga también le inyectaron una gran cantidad de dinero para que los equipos no tengan tanta disparidad. ¿Ha funcionado? Esa respuesta se la dejo a usted.

Ahora pasemos a ver qué pasa con el ascenso y descenso en la Liga MX. Resulta que un requisito para que llegara el fondo de inversión.

Tenía que eliminarse el ascenso y descenso de la Liga MX, ya que de este modo no existe incertidumbre y no hay tanto riesgo en la inversión. En otras palabras, el dinero se sigue manteniendo en el mismo lugar.

Al parecer, esta decisión puede que dure unos 10 años fácilmente. Aunque la Federación Mexicana de Futbol no tendrá una postura tajante con respecto a eso. Es decir, no se atreverán a decir que no existirá el ascenso y el descenso.

Liga MX tendría hasta 22 equipos debido al fondo de inversión

El fondo de inversión tiene muchas condiciones. Además de eliminar el ascenso y descenso, la Liga MX está viendo la posibilidad de tener 22 equipos.

Al parecer, el fondo de inversión comentó que los 1,300 millones de dólares era mucho dinero para solamente repartirse en 18 equipos. Por lo que dijo que deben de ampliar las plazas.

Como siempre, el que un equipo pueda participar en Primera División no será porque se lo ganó en la cancha, sino porque compró ese lugar, y aún así no es seguro, el comité lo tiene que aceptar.