Saúl 'Canelo' Álvarez critica: "En México no les importa la pandemia"

Saúl 'Canelo' Álvarez reveló que semanas antes de su pelea con Avni Yildirim se infectó de coronavirus

Saúl ‘Canelo’ Álvarez está muy descontento con el actual gobierno de México y así lo ha hecho saber en su entrevista con el periodista Graham Bensinger.

‘Canelo’ acusó que el gobierno ha desatendido la seguridad, provocando que aumenten delitos como los asaltos y el secuestro, del que fue víctima su hermano.

Pero hay otro asunto que tiene fúrico a Saúl Álvarez respecto al gobierno mexicano: el manejo de la pandemia de coronavirus.

Saúl 'Canelo' Álvarez: "En México no les importa la pandemia"

Graham Bensinger preguntó a 'Canelo' sobre las donaciones que hizo el año pasado a los médicos que atienden a enfermos de coronavirus.

Álvarez rechazó abordar el tema, asegurando que sus actos altruistas los hace sólo por ayudar y sin intenciones de ganar publicidad.

"No me gusta hablar de las donaciones, porque las hago de corazón y no me gusta darme publicidad con eso" Saúl 'Canelo' Álvarez

En el tema que 'Canelo' no se contuvo fue respecto al manejo de la pandemia de coronavirus en México.

Saúl lamentó que todo el país se viera afectado de una u otra forma, incluído él, por ello, no dudó en afirmar:

"En México no les importa la pandemia. Fuimos uno de los países más afectados por eso, porque no se cuidaron Saúl 'Canelo' Álvarez

'Canelo' hizo énfasis en la pérdida de empleos que se registró por los cierres ordenados para contener el avance del coronavirus.

"Fue muy difícil porque se perdieron muchos trabajos, demasiados. Pero yo siempre he dicho que todo pasa y hay que seguir adelante" Saúl 'Canelo' Álvarez

'Canelo' tuvo Covid-19 antes de su pelea con Avni Yildirim

'Canelo' también hizo una gran revelación: semanas antes de su criticada pelea con Avni Yildirim, que ganó por nocaut técnico, tuvo Covid-19.

Y no solo él, su esposa también se infectó de coronavirus, por lo que sólo tuvo un mes para entrenar. Por fortuna, Saúl afirmó que no tuvo ningún malestar ni secuela.