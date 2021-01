Santiago Ormeño realizó un gran remate de cabeza con el que logró adelantar al Puebla en su partido ante Chivas, el primer partido del Guard1ans 2021.

Santiago Ormeño quiere demostrar que lo hecho en el torneo pasado no fue casualidad, y, hasta el momento, va en buen camino, pues fue él quien marcó el primer gol del torneo Guard1anes 2021 en el duelo entre Puebla y Chivas de Guadalajara.

Después de que Chivas tuvo la oportunidad de abrir el marcador en el Estadio Cuauhtémoc, fue al minuto 38 cuando el Club Puebla logró abrir el marcador gracias a una soberbio remate de cabeza de Ormeño.

Fue en una jugada en la que Javier Salas recibió el balón a la altura de la punta derecha, desde donde sacó un servicio al corazón del área en donde Santiago Ormeño conectó un sólido remate de cabeza cruzado que dejó sin posibilidades a Raúl Gudiño , un auténtico golazo.

De esta manera, Santiago Ormeño, quien se hizo famoso en el torneo de la eLiga MX, sigue demostrando su calidad, ahora marcando el primer gol del torneo Guard1anes (Clausura) 2021.

Jesús Molina pudo haber metido el primer gol del Guard1anes 2021

El Puebla vs Chivas es el primer torneo del Guard1anes 2021, un partido en el que Jesús Molina pudo haber metido el primer gol del torneo desde los once pasos; no obstante, falló su disparo.

La jugada del penal tuvo a Uriel Antuna como protagonista, pues tras recibir un balón, fue derribado en el borde del área grande, a lo que el árbitro marcó la pena máxima.

El encargado de cobrar desde el manchón penal fue, de forma sorpresiva, Jesús Molina, quien cruzó de más su disparo, mandándolo a centímetros del poste derecho.