No obstante, Santiago Baños adelantó que el Club América no peleará en el TAS la restauración de los puntos perdidos por el castigo.

México.- El presidente deportivo del Club América, Santiago Baños, afirmó que cuentan con los argumentos para apelar y hasta revertir ante el TAS la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Liga MX .

Y es que Santiago Baños reveló que se ha mantenido en estrecha comunicación con diversos abogados , quienes le comentaron que podrían ganar la apelación ante el TAS “ sin ningún problema ”.

Sin embargo, el presidente deportivo del Club América dejó en claro que la institución no peleará por los puntos perdidos tras la alineación indebida en la que incurrieron a ojos de la Comisión Disciplinaria .

“Tenemos suficientes argumentos como para apelar. Aquí en México no porque la Disciplinaria ya sacó la resolución, pero en el TAS estoy seguro que tenemos argumentos para ganarla, he tenido llamadas con varios abogados y con gente involucrada que me dice que sin ningún problema. La decisión se tomó por parte de la directiva del club en no apelar” Santiago Baños

¡Hoy en @Lineade4TUDN! @GibranAraige habló en exclusiva con Santiago Baños presidente del @ClubAmerica sobre lo que hará el equipo respecto a la alineación indebida. 🦅



📺 @TUDNMEX | @TUDNUSA pic.twitter.com/gU9cVlJQk9 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) February 25, 2021

En Club América consideran que la sanción fue “una locura”

Más allá de que el Club América se ha mostrado respetuoso de las decisiones tomadas por la Liga MX y su Comisión Disciplinaria , Santiago Baños admitió en entrevista con TUDN que existe una gran molestia al interior del grupo, ya que consideran que la sanción consistente en quitarles los tres puntos ganados ante Atlas resultó excesiva.

“Nos sentimos enojados y con mucho coraje, asumimos la responsabilidad, sabemos que cometimos un error, pero claramente no estamos de acuerdo en la sanción que recibimos, creemos que no es proporcional el castigo con la falta incurrida, se me hace totalmente injusto, es una locura que el castigo sea tan grave para una falta” Santiago Baños

Asimismo, el presidente deportivo del Club América reveló que la directiva, consiente de su error, se acercó con el cuerpo técnico que comanda Santiago Solari , así como con los jugadores, a fin de ofrecerles una disculpa por el error que propicio perder en la mesa lo ganado en la cancha.,