Jenaro Villamil aseguró que muchos sospechan que el secuestro de Rubén Omar Romano fue falso.

México.- Uno de los temas centrales en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este 7 de abril fue el tema del montaje en torno a la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta luego de que presuntamente secuestraran a tres personas.

Algo que también llamó la atención durante la mañanera de hoy ofrecida por AMLO fue que salió a relucir el nombre de Rubén Omar Romano. Y es que, según Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el secuestro del director técnico de futbol también pudo haber sido un montaje , al menos esa es su sospecha.

“Lo que vamos a ver ocurrió en 9 de diciembre de 2005 (el montaje de Florence Cassez e Israel Vallarta). Unas semanas antes había sido liberado el DT Rubén Omar Romano y habían serias dudas de que la transmisión de la liberación y de que ese mismo secuestro hubiera sido original. Muchos sospechan y sospechamos que fue falso” Jenaro Villamil

Rubén Omar Romano habría servido como distractor

No es la primera vez que se sugiere que el secuestro de Rubén Omar Romano se trató de un montaje. Incluso el periodista Ignacio Suárez habló al respecto hace algunos meses, en medio de la detención de Genaro García Luna , quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y que hoy está detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Según contó Ignacio Suárez , basado en el testimonio de un ex trabajador de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) , corporación que participó en el montaje de Florence Cassez e Israel Vallarta , el secuestro de Rubén Omar Romano fue operado por Genaro García Luna para que fungiera como un distractor ante el proceso de desafuero que vivía en ese momento Andrés Manuel López Obrador.

“Mira, en julio de 2005, pasó lo de Romano porque necesitábamos una 'Caja China'. Lo del desafuero del 'Peje' que fue, si no mal recuerdo, en abril, nos estaba haciendo mucho ruido. Desde la oficina, se hizo el encargo de esa 'Caja China' que debería ser muy limpia” Presunto ex trabajador de la Agencia Federal de Investigaciones

¿Qué dijo Rubén Omar Romano en torno a que su secuestro pudo ser montado?

Semanas después de que el citado periodista publicara tal información en Récord, Rubén Omar Romano descartó que su secuestro se haya tratado de un montaje, pues sufrió de gran manera durante los 65 días que estuvo cautivo.

“Es una tontería decir que lo mío es montado, lo que viví no lo vive nadie. Uno no sabe cómo se maneja la política, pero en mi caso lo que yo pasé fue en carne propia. Se dicen tantas estupideces, lo único que sé es que estuve 65 días encerrado, con una gran presión psicológica, con llamadas a mis hijas diciéndoles cosas que me podían pasar, nada de eso es montado. La política hace sus cosas con algunos fines, no sé cuáles, pero lo que yo viví no fue montado” Rubén Omar Romano

Cabe señalar que actualmente, Rubén Omar Romano es uno de los tantos técnicos que están a la espera de una nueva oportunidad en la Liga MX.