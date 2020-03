El ex astro del futbol internacional amaneció este domingo en un centro de alta seguridad.

México.- Se vienen más problemas para Ronaldinho en Paraguay, país en el que, junto a su hermano, se encuentra detenido por la utilización de un pasaporte con contenido falso.

Y es que, según el fiscal de la causa, Osmar Legal, “hay indicios que otros delitos que fueron cometidos” por el brasileño y Roberto de Asis Moreira, quien además de ser su consanguíneo funge como su representante.

De modo que esta situación se complica todavía más, y es que la legislación paraguaya contempla que la fiscalía cuenta con un plazo de 6 meses para llevar a cabo las investigaciones de un determinado caso, lapso que Ronaldinho podría estar recluido.

Son meras especulaciones, dice abogado defensor

Recordemos que Ronaldinho y Roberto están detenidos desde el pasado viernes, cuando intentaron ingresar con los pasaportes adulterados a suelo guaraní, donde cumplirían con diversos compromisos comerciales,

Ronaldinho no pierde la sonrisa más allá de las circunstancias... pic.twitter.com/rwo5sQZJZJ — Jorge A Saucedo (@JorgeSaucedo650) March 8, 2020

Incluso, este domingo 8 de marzo los hermanos amanecieron en una unidad policial de máxima seguridad , a la cual fueron traslados por el inminente riesgo de fuga que existe.

De acuerdo con Sergio Queiroz , abogado defensor de los amazónicos, los señalamientos en torno a otros delitos son meras suspicacias; es más, aseveró que sus clientes han colaborado en todo momento con las autoridades paraguayas.

En diálogo con el diario Folha (San Pablo), el abogado de #Ronaldinho Gaúcho aseguró que su defendido no cometió ningún ilícito porque desconocía la gravedad de utilizar pasaportes falsos. Actualmente, el jugador brasileño se encuentra detenido en Paraguay. pic.twitter.com/ex9t9TbuSl — Primera Generación (@revistaprimerag) March 9, 2020