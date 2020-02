El colombiano aseguró que no se ha querido ir del equipo como tanto se ha mencionado, además de que señaló que no le han dado oportunidad de jugar.



Roger Martínez rompió el silencio sobre la situación que vive con las Águilas del América, equipo del que, señaló, no se ha querido ir como tanto se ha mencionado; no obstante, no dejó pasar la oportunidad para pedir disculpas por si se han malinterpretado sus actos.

En entrevista con Fox Sports, el delantero colombiano habló de lo que ha vivido los últimos meses en el Club de Coapa: “He estado entrenando, al cien, como siempre, pero la situación es que no me han dado la oportunidad de poder jugar” , indicó el cafetalero que no ha visto un solo minuto en el Clausura 2020 de la Liga MX.

Asimismo, pidió disculpas a la afición y directiva azulcrema en caso de que se hayan malinterpretado sus palabras , pues él solo pidió que consideraran su salida si se trataba de una buena oferta del balompié europeo.

"Pienso que no es un crimen desear ir a jugar a Europa, a cualquier jugador le gustaría. Pienso que fue por eso que está pasando todo. Por ahí han malinterpretado las cosas y es así, yo les pido disculpa, porque nunca fue mi intensión".

Quiere jugar en la MLS



Sobre el supuesto interés del Inter de Miami, Roger Martínez aseguró que es un proyecto muy atractivo tanto en lo económico y deportivo, además de que señaló que le gustaría jugar en la MLS.

“El Inter de Miami es una gran proyecto que está para grandes cosas. A mi me gustaría jugar en la MLS, no le cierro las puertas. Llegó la oferta pero mi contrato no estaba arreglado”



No contar con Roger, orden desde ‘arriba’



Pese a que ya pidió disculpas al club y a la afición americanista, lo cierto es que Roger Martínez no será tomado en cuenta por Miguel Herrera, orden que vendría desde la parte más alta del equipo.

De acuerdo a Rubén Rodríguez, de Fox Sports, el colombiano ha tenido actitudes que no han gustado a los dueños, quienes habrían decidido separarlo del primer equipo pese a las ausencias que tiene el club por lesión y préstamos.